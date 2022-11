Luciana Mello comemora aniversário de casamento com linda declaração: "O sim mais feliz da minha vida"

A cantora Luciana Mello completou 14 anos de casada com Ike Levy, e se declarou para o amado nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 16/11/2022, às 16h49

Luciana Mello (43) usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. A cantora completou 14 anos de casada com Ike Levy nesta terça-feira, 15, e fez uma linda declaração para o amado.

Em seu perfil no Instagram, a artista publicou várias fotos com o amado, incluindo algumas de quando eles oficializaram a união, e também dividiu registros com os filhos do casal, Nina (13) e Tony (8), e celebrou as bodas de marfim.

"Hoje faz 14 anos que disse o sim mais sincero e feliz da minha vida!! São anos de muito amor, parceria, paciência, lealdade, superações e dois maiores presentes em nossas vidas!! Deus abençoe sempre nossa família, nossa união. Te amo @ikelevy #bodasdemarfim", escreveu a irmã de Jair Oliveira (47) na legenda da publicação.

Ike Levy também se declarou para Luciana Mello nos comentários da postagem e celebrou a família que eles construíram juntos. "Te amo @lucianamello. Nossa família sempre será a minha prioridade", disse o fotografo.

Confira a homenagem de Luciana Mello para o marido:

