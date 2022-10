Justin Timberlake se declara para esposa em aniversário de casamento

Justin Timberlake e Jessica Biel estão celebrando 10 anos de casados

Nesta quarta-feira, 19, o cantor Justin Timberlake (41) e a atriz Jessica Biel (40) estão completando dez anos de casamento, e o cantor fez questão de fazer uma bela homenagem para a amada. Em suas redes sociais, ele publicou uma série de fotos românticas e fez uma linda declaração.

“10 anos não são suficientes! Você faz de mim um marido e pai melhor todos os dias! Te amo tanto, ser humano lindo!”, escreveu Justin na legenda da sua publicação no Instagram.

Em 10 anos de casados, Justin Timberlake e Jessica Biel têm dois filhos. Silas, o mais velho, com sete anos, e Phineas, o caçula, com quase dois aninhos. Nos registros publicados pelo cantor, ele publicou fotos ao lado da amada, vídeos engraçados, onde recriam a famosa cena do macarrão de A Dama e o Vagabundo.

Nos comentários, amigos e seguidores do cantor celebraram a data especial do casal. O famoso musicista Quincy Jones deixou um coração na publicação. O cantor Juicy J escreveu: “Meu mano, feliz aniversário de casamento”.

Veja a publicação de Justin Timberlake celebrando seu aniversário de casamento:

Felipe Andreoli relembra pedido inusitado para Justin Timberlake

Em seu Instagram, Felipe Andreoli compartilhou um vídeo de quando entrevistou Justin Timberlake para o antigo CQC, contando um pedido inusitado que fez para o cantor.

No vídeo, Felipe Andreoli conta que sua esposa Rafa Brites é apaixonada pelo cantor, por isso, quis mostrar que ele tem "defeitos". O jornalista, então, pede para o artista costurar o botão de seu terno, com a intenção de mostrar que ele não conseguiria.

O cantor topou o desafio proposto por Andreoli e conseguiu pregar o botão. "Ele conseguiu", diz ele na gravação. Ao publicar a gravação, Felipe falou sobre o momento inusitado ao lado do famoso. "E teve um dia na minha vida em que o @justintimberlake costurou o botão do meu terno... #tbt #tbtdoandreoli", escreveu ele na legenda da publicação.