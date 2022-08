Galvão Bueno celebra aniversário da mulher, Desirée, em hotel do filme 'Uma Linda Mulher'

Casal Galvão Bueno e Desirée Soares voltaram ao hotel de 'Uma Linda Mulher', em Los Angeles para comemorar data especial

Redação Publicado em 23/08/2022, às 13h43

Galvão Bueno (72) está curtindo uma viagem especial com a mulher, Desirée Soares, que está completando 53 anos. Para celebrar o aniversário da amada, Galvão Bueno voltou ao hotel em que foi gravado o filme 'Uma Linda Mulher'.

Através de seu perfil no Instagram, Galvão Bueno mostrou como foram as declarações para a amada, e revelou que já passou pelo hotel 22 anos atrás, para curtir a lua de mel com Desirée.

"Desirée, minha princesa! Hotel Beverly Wilshire, Los Angeles! Em 2000, fizemos uma lua de mel antecipada, inspirada no filme Pretty Women, Uma Linda Mulher, que Julia Roberts e Richard Gere aqui fizeram! 22 anos depois, estamos de volta para comemorar seu aniversário", escreveu na legenda da publicação.

No vídeo publicado pelo narrador, ele mostra Desirée recebendo um buquê de flores, e a surpresa especial que preparou para a amada: "São 22 rosas pelo dia do seu aniversário e 22 anos que viemos aqui para casar", disse Galvão ao entregar o buquê.

O hotel em que Galvão Bueno e Desirée estão hospedados, o Beverly Whilshire tem diárias de R$4,5 mil, que podem chegar até R$126 mil.

Veja o vídeo e a declaração de Galvão Bueno:

