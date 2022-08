Galvão Bueno tem encontro inusitado com Zezé Di Camargo: ''Bom demais ver vocês sempre!''

Galvão Bueno e Zezé Di Camargo usaram suas redes para exibir um encontro inusitado e super especial que tiveram nesta manhã

CARAS Digital Publicado em 20/08/2022, às 12h22

Neste sábado, 20, Galvão Bueno (72) registrou em suas redes sociais um encontro inusitado e também muito especial que teve com o cantor Zezé Di Camargo (60). O narrador, é claro, fez questão de registrar o momento, publicando um vídeo onde ele aparece ao lado do sertanejo, muito feliz com o encontro.

"Eu tava aqui no café da manhã, olha quem eu encontro aqui! Essa fera, um dos maiores cantores do Brasil, de maiores sucessos e meu amigo querido! É bom demais ver vocês sempre! Tamo junto!". Ainda durante o vídeo de Galvão, Graciele Lacerda (41), esposa de Zezé, que também estava presente no momento, aproveitou para mandar um beijo para a esposa do narrador, Desirée Soares.

É claro que a dupla de Luciano Camargo (49), não perdeu tempo e publicou a sua versão do momento em suas redes: "Tô no café da manhã e olha quem eu encontro aqui? O maior locutor esportivo da história do Brasil! Não estou fraco não!", disse Zezé, antes de dar um beijo carinhoso no amigo. "Sempre muito bom ver! Meu parceirão de várias história, estamos juntos! Bom te ver!" finalizou o cantor.

Confira o vídeo de Galvão Bueno tendo um encontro inusitado com Zezé Di Camargo:

Crédito das fotos: Reprodução/Instagram

