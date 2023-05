Esposa do sertanejo Edson, Deia Cypri faz ensaio com a filha para o Dia das Mães

Deia Cypri, esposa do sertanejo Edson, exibe as novas fotos ao lado da filha, Bella

A influenciadora digital Deia Cypri, que é a esposa do cantor sertanejo Edson, da dupla com Hudson, fez um ensaio fotográfico encantador com sua filha, Bella, para celebrar o Dia das Mães. Elas posaram com looks brancos combinando em um lindo jardim e esbanjaram sintonia.

Em conversa com a CARAS Digital, Cypri contou sobre este momento especial em sua vida. "Maternidade pra mim é uma coisa tão intensa, tão maravilhosa e ao mesmo tempo desafiadora, é algo tão divino em nossas vidas. Fizemos um ensaio maravilhoso com a Penélope, ela é minha fotógrafa particular para todos os momentos especiais, pensamos juntas em cada detalhe da produção antes, esse ano quis fazer um ensaio com a minha mãe também. Fizemos eu, Bella e minha mãe, foi um dia muito especial", disse ela.

Ela ainda contou sobre a importância de registrar os momentos com os filhos. "Eu amo registrar esses momentos, eu acho que é muito importante. Pode até cansar um pouquinho na hora (risos), mas é uma coisa que fica eternizada. Eu adoro fazer esse tipo de ensaio em momentos para ficar guardado. E eu amo ficar ao lado da minha filha, porque eu fico muito com ela", contou.

Por fim, Deia Cypri contou o que mais gosta de fazer ao lado da filha. "Eu e Bella fazemos tudo juntas, absolutamente tudo mesmo. Ficamos juntas, brincamos, passeamos, levo e busco na escola, dou banho... Não tem o que eu goste mais de fazer com ela, eu gosto é de estar com ela fazendo tudo em qualquer momento para nós é muito importante e especial. E nos Dias das Mães vamos fazer um almoço em casa, Edson vai retornar para casa no domingo. Como é um dia muito cheio para sair, vamos ficar um pouquinho mais reservados só a família, vou receber minha mãe, minha irmã que também é mãe, com o filho dela, e vamos comemorar em família aqui em casa com almoço bem gostoso e especial", afirmou.

Fotos: Penélope Andeline