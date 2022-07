Ana de Armas surpreende como Marilyn Monroe em trailer de 'Blonde'; filme da Netflix

Cinebiografia de Marilyn Monroe, produzida pela Netflix, tem Ana de Armas no papel da estrela

Redação Publicado em 28/07/2022, às 11h15

Nesta quinta-feira, 28, a Netflix divulgou o trailer oficial de Blonde, a cinebiografia da estrela Marilyn Monroe (1926 - 1962), que será interpretada por Ana de Armas (34).

A prévia divulgada pela Netflix traz novas imagens de Ana de Armas vivendo Marilyn Monroe em algumas cenas icônicas ao longo da carreira.

O filme é dirigido por Andrew Dominik, que fez o roteiro do projeto em 2008, e ao longo da década, aprimorou a produção, que trará um estilo "documental", para mostrar a vida e carreira de Monroe.

Blonde também conta com Bobby Cannavale, Xavier Samuel, Evan Williams e Adrien Brody no elenco, e chega à Netflix em 23 de setembro, com exibição antecipada no Festival de Veneza.

Veja o trailer de 'Blonde', a cinebiografia de Marilyn Monroe:

