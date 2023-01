Sonia Abrão acusa Bruna Griphão de assédio contra Gabriel no BBB23: "Muita agonia"

Sonia Abrão acusa Bruna Griphão e gera polêmica com declaração durante o 'A Tarde é Sua'

A apresentadora Sonia Abrão deu uma opinião impopular durante o A Tarde é Sua exibido nesta segunda-feira (23). Ela comentou o polêmico relacionamento entre Bruna Griphao e Gabriel Tavares.

Segundo ela, a postura de Tadeu Schmidt foi exemplar e necessária. Ela disse que espera que os dois aprendam com a situação.

“Antes mesmo da formação desse primeiro paredão, A gente já discutia sobre esse relacionamento de Bruna Griphao e Gabriel, que acabou sendo o ponto central de tudo ontem. O posicionamento do Tadeu Schmidt foi muito importante, assim como o chacoalhão que esses dois levaram em público. Se não funcionar com isso, que eles sejam os próximos a saírem realmente”, disse.

A contratada da Rede TV! disse que entendeu porque ele foi mais criticado do que a sister. “Tudo isso dá muita agonia, dá muita angústia. A gente muito indignado ao ver um casal tão tóxico, tão abusivo um com o outro. É bastante complicado mesmo. Sobrou mais para o Gabriel, pois ele é mais agressivo e a gente vive num país que é o quinto maior em número de feminicídios no mundo. Sabemos bem que quem mais mata são os homens”.

E prosseguiu dando uma opinião polêmica dizendo que muitos comportamentos de Bruna Griphao foram questionáveis. "Foi ele quem disse a frase mais forte, da história de dar cotoveladas na boca. A Bruna realmente ameaçou queimar o Gabriel com um cigarro, além de ter dado na cara dele com uma almofada, mas essa entonação dele, essa frase, bem como o posicionamento dele, pesou muito mais. Mas vale dizer que ninguém passou pano para ela. Não pelo fato de ela ser mulher, que ela não seja invasiva e sufocante (...) a gente viu, por diversas vezes, ela tentando beijar o Gabriel na marra mesmo e ele se esquivando. Se você quiser classificar isso como assédio, também pode! Pois se fosse ele fazendo isso com a Bruna, também seria. Na primeira vez que ele tentou, acabou levando um cutucão dela, que foi parar longe”.

ABALADA

A mãe da atriz também contou que passou a noite em claro e aos prantos após ver a filha sofrer na casa do BBB23. Bárbara Grigoradis declarou que não gostou de ver a filha exposta no reality.

"A gente acaba já não enxergando determinadas atitudes, ou não querendo ver. Por isso, chorei a noite toda ao ver o amor da minha vida numa situação dessas. Eu pensei: "Puxa, vida, essa menina sempre trabalhou tanto, desde cedo. Sempre lutou, batalhou, sempre foi muito dedicada". Fico impressionada dela não ter essa visão dela própria", declarou ela ao jornal 'Extra'.