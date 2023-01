Renata Lo Prete brinca com Tadeu Schmidt após “Prova de Resistência”

Tadeu Schmidt precisou fazer hora extra e recebeu um recado da apresentadora do Jornal da Globo: “Força”

O jogo da discórdia da última segunda-feira, 23, virou uma verdadeira prova de resistência para o apresentador do BBB 23, Tadeu Schmidt (48), isso porque as alfinetadas entre os participantes se estenderam até as 2h da manhã e fizeram Tadeu acumular um verdadeiro banco de horas. O atraso rendeu até uma brincadeira e Renata Lo Prete (58), que apresenta o Jornal da Globo na madrugada, mandou um recado para Schmidt.

A Globo optou por não exibir toda a dinâmica, para evitar atrasos em outras programações, como o próprio jornal de Lo Prete, que vem logo em seguida após o BBB. Mas isso não quer dizer que Tadeu fez uma pausa: a apresentação do reality continuou e o jogo foi exibido no Multishow até de madrugada, quando o apresentador postou uma foto no estúdio: ‘Sigo aqui! Preparado pra ir até a hora que for!”, escreveu no Twitter.

Schmidt só foi liberado da função e saiu do estúdio às 2h30min: “Imaginem a vontade que eu estou de fazer xixi", brincou com a duração do programa nas redes sociais. Foi então que um internauta publicou: “O jornal da Globo acabou e nada de terminar o jogo da discórdia! A vingança da @renataloprete em cima do @tadeuschmidt”, e marcou os apresentadores no Twitter. Ela repostou o comentário e escreveu “Forças, Tadeu”, zoando o colega.

Tadeu Schmidt dá lição sobre relacionamento de Bruna e Gabriel

A formação do último paredão ganhou um recado sério de Tadeu Schmidt. O apresentador precisou intervir e pela primeira vez no programa, fez um alerta sobre o relacionamento entre os dois participantes: Bruna (23) e Gabriel (24). Tadeu pontuou o incômodo dos outros brothers e do público em casa, com uma lição sobre respeito.

“Vocês estão percebendo que tem alguma coisa errada? Eu estou aqui para fazer um alerta antes que seja tarde”, e continuou: “Quem está envolvido em um relacionamento talvez nem perceba, talvez ache que é normal, mas quem está de fora percebe quando os limites estão prestes a ser gravemente ultrapassados.”, discursou Tadeu.