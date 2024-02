Lore Improta revela motivo de ter recusado convite do BBB: "Não vai dar certo"

Convidada a integrar o grupo Camarote em 2021, Lore Improta revela o motivo de ter recusado o convite para participar do BBB

A dançarina Lore Improta surpreendeu a todos ao revelar que já foi convidada a participar do BBB, reality show da Globo, mas que não aceitou o convite. Em participação do programa Encontro nesta quarta-feira, 14, a esposa de Leo Santana revelou o motivo para ter recusado a proposta.

Em sua conversa com a apresentadora Patricia Poeta, Lore contou que recebeu o convite logo na primeira edição do reality com o grupo Camarote. "Foi em 2020. Logo de primeira, tomei um susto. Recebi um e-mail e falei: 'Não, obrigada'. Mas eles entraram em contanto novamente, tive reunião, falei com a diretora na época", contou a dançarina.

O motivo, no entanto, seria sua breve separação de Leo Santana na época. Os dois, que começaram seu relacionamento em 2017, haviam terminado em 2020 e estavam tentando se reconciliar. "Eu estava solteira nessa época. Logo em seguida, voltei com o Leo. E eu disse: 'Rapaz, se eu entrar nesse BBB, não vai dar certo'", disse Lore, sobre o programa atrapalhar seu namoro com o cantor.

Segundo a dançarina, sua participação no reality colocaria um ponto final em seu relacionamento. "Já estava difícil na época, já estava indo e voltando demais. Falei: 'Se eu entrar, não vai voltar mesmo não'", confessou ela.

Outro motivo da recusa seria a incerteza de como o BBB afetaria sua carreira. "Eu tinha muitos receios. Eu acho que você tem que estar muito preparado para viver aquilo ali, você tem que querer muito viver aquilo. E naquela época, hoje acho que está pior, as pessoas têm muito medo de viver intensamente. De serem elas mesmas. Porque entendem que qualquer coisa que façam ou digam, podem ser canceladas", contou a dançarina.

Por fim, Lore ainda agradeceu ter recusado o convite e disse que sua vida evoluiu muito desde aquela época. "Foi em 2020 que tudo aconteceu. A gente voltou, começou a morar juntos, logo em seguida eu engravidei, a gente casou e aí foi", revelou a mãe da pequena Liz, de dois anos.