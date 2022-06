Ex-BBB Maria abre o jogo sobre emagrecimento após o BBB 22

Ex-BBB e atriz Maria responde comentário de fã que disse que ela está 'tão magrinha'

CARAS Digital Publicado em 03/06/2022, às 13h03

A ex-BBB e atriz Maria esbanjou sinceridade ao responder ao perguntas dos fãs nas redes sociais. Nesta semana, ela abriu uma caixinha de perguntas nos stories do Instagram e foi questionada sobre ter emagrecido após o Big Brother Brasil 22, da Globo. Ela contou que seu peso está mudando nos últimos tempos e criticou quem comenta sobre o corpo do outro.

Tudo começou quando uma fã escreveu: “Por que você é tão magrinha assim? Seu corpo é lindo, passa a dieta toda pra gente”. Então, a artista respondeu que não iria passar a dieta e explicou sua mudança na forma física.

"Há dois anos eu venho perdendo e ganhando peso com muita rapidez por questões de saúde. Eu engordei bastante antes de entrar no programa e emagreci bastante desde que entrei. As pessoas comentam muito quando me vêem pessoalmente, eu acho bem estranho...", declarou.

E continuou: "Em um mundo ideal, a gente não deveria comentar sobre o corpo alheio: não sabemos como o outro recebe essa crítica ou elogio, sabe? A romantização e obsessão pela magreza não deveria ser alimentada. Meu caso é individual, mesmo que fosse dieta eu não passaria".

Confira o post da ex-BBB Maria: