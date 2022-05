Ex-BBB Eslovênia revela que tem ranço de alguns ex-colegas

Ex-BBB Eslovênia conta que tem 'ranço' de ex-confinados: 'Tenho de várias mesmo'

CARAS Digital Publicado em 19/05/2022, às 19h09

A ex-BBB Eslovênia abriu o jogo sobre o que está pensando dos ex-colegas de confinamento. Em entrevista no canal de Matheus Mazzafera, ela contou que teve 'ranço' de alguns ex-brothers após o programa.

"Tenho [ranço] sim, e não só de uma pessoa. Tenho de várias mesmo. Sou bem sincera. Não vou citar nomes, porque eu não gosto disso. Umas 4 ou 5. Acho que todo mundo lá dentro viveu uma experiência que, para mim, foi importante. Então todo mundo lá fez parte, é legal, para mim. Mas são pessoas que aqui fora parece que, quando olho para trás, foram pessoas completamente diferentes. Tipo, as que eu conheci e as que são aqui fora. E para mim isso é uma coisa que não 'linka'", disse ela.

Ainda na conversa, o ex-BBB Lucas contou que aceitaria participar do No Limite, da Globo. "Acho que algo como o No Limite, sim, gosto do formato", disse ele, mas Eslovênia negou que iria para outro reality show.

Em outro momento, os dois relembraram a dificuldade de se segurar para não fazer sexo no BBB 22. Eles contaram que precisaram de muita força de vontade para não irem para a intimidade durante o confinamento. "Enquanto eu estava no (quarto) Grunge e ela no (quarto) Lollipop, era de boa, entendeu? Só que quando eu ganhei a liderança, a gente estava sozinho lá no quarto. Foi sinistro", afirmou ele. E ela completou: "Uma semana! Maior prova de resistência da minha vida! Você não tá entendendo! Imagina, o quarto escurinho, bebidinhas...".