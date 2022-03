Enquete BBB: Confira as parciais para o nono paredão do Big Brother Brasil

Confira as parciais para o paredão de hoje à noite

Caras Digital Publicado em 22/03/2022, às 14h00 - Atualizado às 15h16

Hoje, 22, é dia de eliminação no Big Brother Brasil! Depois de ter sido indicada pelo Líder da semana, Arthur Aguiar (33), Laís Caldas (30) enfrenta seu primeiro paredão. Como contra-golpe pela sua indicação, a médica puxou Douglas Silva (33) para o embate. Também estreante na berlinda, Eliezer (31) foi o que mais levou votos da casa. Nessa disputa, sites apontam a goiana como a nona eliminada dessa edição do Big Brother.

Confira aqui as parciais das enquetes para o paredão de hoje à noite

Segundo enquete feita pela CARAS Digital, Laís deve deixar o reality esta noite. Em seu primeiro paredão, ela lidera a enquete como preferida a sair do programa com, até agora, 79,75% dos votos.

Bem distante da médica, em segundo lugar, está Eliezer acumulando 13,09% dos votos. Com menos riscos de sair está Douglas Silva, totalizando apenas 7,15% dos votos.

Em resultado parcial divulgado pelo Votalhada, blog que acompanha enquetes divulgadas em sites, blogs, twitter e youtube que comentam sobre o reality, a tendência é a mesma mas o cenário é ainda mais assustador para Laís. Na parcial mais recente, publicada às 15:00 dia de hoje, a médica detém 82,53% dos votos para ser a eliminada de hoje. Seguida por Eliezer com 10,28% e Douglas Silva com apenas 7,19% dos votos.











