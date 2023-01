Douglas Silva comemora 1 ano de sua entrada no Big Brother Brasil

Através de suas redes sociais, o ator Douglas Silva lembrou como foi sua ida ao BBB

Nesta segunda-feira, 9, o ator Douglas Silva (34) decidiu relembrar um pouco de sua ida ao Big Brother Brasil 22, que aconteceu há 1 ano atrás. O artista usou suas redes sociais para publicar uma selfie da partida de casa, usando uma máscara e cheio de bolsas.

“Há exatamente um ano atrás, dia 9/01, deixei Carol e as crianças na casa da minha sogra e encarei um grande desafio. Faria tudo de novo”, escreveu o famoso Dadinho, do filme Cidade de Deus, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Os comentários foram inundados de elogios ao ator e sua trajetória pelo reality show da Rede Globo. “Foi lindo viver tudo isso com você irmão! Gratidão!”, escreveu o vencedor da edição, Arthur Aguiar. “Faria meeeeeermoooooo!!!”, comentou o apresentador do programa Tadeu Schmidt.

Veja a publicação do ator Douglas Silva, o Dadinho de Cidade de Deus, relembrando sua entrada no Big Brother Brasil:

Participantes do BBB 22 celebram o aniversário de Douglas Silva

Para celebrar a chegada dos 34 anos de vida do ator Douglas Silva, famosos que ficaram confinados com ele durante o Big Brother Brasil 22 comemoraram o aniversário do artista. Por meio de seu Instagram, a influenciadora Jade Picon (21) compartilhou uma foto em que aparecia abraçada com Douglas.

“Hoje o dia é todo seu, um dos meus presentes de 2022! Obrigada por ser essa pessoa tão especial, por cada risada e por ter me ensinado como se brinda com quem você ama”, escreveu a intérprete de Chiara na novela Travessia nos seus stories. O amigo de Douglas e atleta Paulo André (24) também homenageou o ator de "Cidade de Deus" nas suas redes sociais: “Obrigado por me ensinar a evoluir em todos os aspectos. Parabéns pelo seu dia e principalmente pela sua história! Você é, e sempre será um exemplo pra mim e eu sempre serei um Dadinho da sorte por ter você em minha vida. Te amo irmão”.