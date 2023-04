BBB23: Sisters do Deserto vibram com eliminação de Domitila: “Tirou um peso”

Em êxtase, sisters do Quarto Deserto revelam que estão aliviadas após eliminação de Domitila do BBB23

As sister do Quarto Deserto Bruna Griphao (24) e Larissa Santos (23) quase não acreditam que a Miss Alemanha DomitilaBarros (38) realmente deixou a casa mais vigiada do Brasil. Durante uma conversa nesta quarta-feira, 19, as aliadas lembraram dos últimos momentos da rival no BBB23 e celebraram a eliminação da ativista.

Em êxtase, as meninas revelaram que ficaram em choque com a decisão do público: "Tocou Poze no quarto, pensei: 'Vai ganhar'. Nós tristes pra c*ralho.”, disse Larissa, que demonstrou todo o seu alívio com a eliminação da rival: “Amiga, você tem noção que a Domitila saiu do programa? Tirou um peso das nossas costas já", a morena disparou.

Em seguida, Bruna concordou com a amiga: “Quando tocou Poze no quarto, eu pensei: 'Pode dar o prêmio'. Mas é, já dá um...dá pra jogar. A gente veio jogando mesmo assim, com esperança que dava pra chegar na final”, a loira relembrou que ficou apreensiva com o resultado da berlinda, mas se mostrou esperançosa com a vitória.

Para finalizar, a atriz comemorou a eliminação dos antigos rivais do Quarto Fundo do Mar: “Mas pensa: do lado de lá, querendo ou não, a gente falou: 'Caraca, chão'. Tinha jogadores muito potentes ali”, Bruna pontuou. No top 5 da casa, Bruna agora disputa o prêmio de mais de R$ 2 milhões com Larissa, Amanda Meirelles (32), Aline Wirley (41) e Ricardo Camargo (30).

Bruna: "Quando tocou Poze no quarto, eu pensei: Pode dar o prêmio.” #BBB23pic.twitter.com/inyoxMVfum — Central Reality #BBB23 (@centralreality) April 19, 2023

Mais cedo, Larissa também celebrou a eliminação de Domitila:

Essa não foi a primeira vez que Larissa comemorou a eliminação da rival. Durante seu Raio-X desta quarta-feira, 19, a educadora física não escondeu a emoção ao comentar a eliminação de Domitila. Além de celebrar sua estadia na casa, a sister também aproveitou para mandar um recado desejando positividade para a ativista após o reality.