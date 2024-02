BBB 24: Lucas Penteado lamenta perseguição com Davi: 'Show de horrores'

Ex-participante do BBB 21, Lucas Penteado abriu o coração e falou sobre a semelhança de sua trajetória com a de Davi no BBB 24

O ator e ex-BBB Lucas Penteado abriu o coração e deu sua opinião sincera a respeito da participação de Davi na atual edição do reality show da Globo. Durante sua passagem no BBB 21, ele acabou desistindo de seguir no confinamento após alguns conflitos dentro da casa mais vigiada do país.

Na época, Lucas travou um grande embate com a cantora Karol Conká, primeira participante da história a atingir a maior porcentagem de rejeição em um paredão. A artista chegou a pedir para que outros jogadores o isolassem, assim como acontece com Davi, apontado como 'mentiroso' e 'manipulador'.

O famoso, então, relatou como se sente ao perceber que a situação vem se repetindo no BBB 24. "É difícil dizer o que estou sentindo [com Davi], porque ainda estou entendendo o que está sendo assistir ao BBB. Conversando com meu psicólogo, cheguei a comentar isso, que é muito difícil ser espectador de um show de horrores. Obviamente mais difícil ainda é ser o personagem que é perseguido pelo monstro", disse Lucas Penteado em entrevista ao site Quem.

Em seguida, o artista elogiou a determinação e força do motorista de aplicativo em não desistir do programa mesmo passando por situações difíceis no confinamento. "Tentei o quanto pude. E hoje, no BBB24, chegou o Davi, um homem negro com potência suficiente e psicológico no lugar até agora para aguentar talvez até a final. Isso porque antes de mim teve o Babu, antes do Babu teve o Rodrigo França, nós fomos evoluindo dentro da oportunidade que nos deram", declarou ele.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Koka Penteado (@lucaskokapenteado)

Lucas fala sobre o 'medo' de Wanessa Camargo com Davi

Em outro momento da entrevista com o site Quem, o ex-BBB abordou o 'medo' que a cantora Wanessa Camargo diz sentir de Davi dentro da casa, afirmando ser um racismo velado. "Acredito que o que está explícito é inenarrável. E do que estou falando? De Big Brother Brasil? Não. Estou falando do Brasil. O Brasil, na minha opinião, é um dos países com o racismo velado mais perigoso de todos", disse.

Na sequência, Lucas Penteado resgatou o episódio polêmico em que, durante uma briga com Nizam, Davi afirmou 'ser homem'. "Eu sei dos erros que eu cometi e todos eles eu vou lá e peço desculpa e reconheço. Por exemplo, o Davi virou e falou assim: 'eu sou homem'. O que ele quis dizer foi: 'sou humano, tenho caráter'. É isso que ele está tentando falar. Por quê? Porque nós não somos vistos como homem", explicou o ator.

E completou: "Desde quando o homem negro é tratado como homem? O homem negro é tratado como bicho, a mulher negra é tratada como bicho. Então, quando o Davi fala 'sou homem' é uma autoafirmação do seu caráter porque ele precisa falar isso para a sociedade confiar nele".