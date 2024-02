BBB 24: Davi confronta Wanessa após mágoa: 'Eu não sou'

Davi aproveita conversa com Wanessa Camargo para revelar quando ficou muito triste com uma atitude dela no BBB 24

Durante a madrugada desta sexta-feira, 2, Davi e Wanessa Camargo tiveram uma conversa sincera sobre a convivência deles. Tanto que o rapaz aproveitou para confrontar a cantora sobre como se sentiu ao ouvir uma frase dela há poucos dias.

Ele contou que ficou mal quando ela disse que sente medo dele. “Eu vou até aproveitar essa oportunidade que você está conversando comigo e falar sobre uma coisa que me deixou muito triste com você. Foi no dia em que a gente estava na sala e eu fui pedir desculpa para o pessoal em relação à comida. Você falou: ‘dá até medo de falar com você’. Naquele momento ali eu fiquei muito triste”, disse ele.

E ela respondeu: “Davi, eu fui muito sincera. Eu estava tremendo”. Mesmo assim, ele respondeu: “Eu agradeço, beleza. Mas eu fiquei triste. Por mais que eu fale alto às vezes, por mais que eu tenha esse meu outro lado de braveza dentro de mim, eu fiquei triste com aquilo que você falou comigo. Eu sou muito sentimento. Eu não choro, mas eu sinto muito as coisas. Na hora que eu você falou comigo, eu falei: ‘Poxa, eu não sou um bicho’”, relembrou.

Então, Davi ainda disse que se sentiu excluído por Wanessa. “Não sei se você se lembra, mas na mesma madrugada eu estava sentado ali, e você veio e sentou aqui [longe dele]. Umas noites anteriores a gente estava conversando, aí eu falei: ‘Poxa, realmente aquilo que ela falou comigo é verdade. Ela saiu e sentou longe de mim”, declarou.

Wanessa Camargo prevê cancelamento

Em conversa com alguns participantes do BBB 24 nesta quinta-feira, 1º, Wanessa Camargo contou que acredita que está cancelada fora do reality da TV Globo. Ela chegou a essa conclusão por causa de uma situação que aconteceu durante o show de Gloria Groove, que aconteceu nesta última quarta-feira, 31.

Sentada perto da piscina, a cantora disse para Marcus que na equipe de Gloria tinha três pessoas que também trabalham com ela, e durante a apresentação nenhum deles olhou para ela. "A Monique me ligou no meu aniversário, eu tenho intimidade com a Monique, e ela não olhou na minha cara", revelou a artista.

E completou: "Eu fiquei olhando e ela não fez nada, não fez um bico, nada. Como se não me conhecesse. Meu baixista, minha vocalista ali também. Três pessoas da minha equipe estavam com a Gloria", reforçou ela.