BBB 24: Bárbara Evans dá opinião sincera sobre Davi: "Muito forçado"

A influenciadora digital e modelo Bárbara Evans deu sua opinião sincera sobre o BBB 24 nesta terça-feira, 6. Em suas redes sociais, a filha de Monique Evans avaliou algumas falas do público e disse o que realmente acha sobre o comportamento de Davi no reality show da Globo.

Através dos stories de seu perfil oficial do Instagram, Bárbara confessou que não estava acompanhando o programa muito bem, devido ao nascimento de seus filhos gêmeos, Álvaro e Antônio. No entanto, o pouco que ela assistiu e viu pela internet não lhe agradou.

A modelo citou Yasmin Brunet logo no início de seu discurso. "Estão pegando raiva da Yasmin. 'Ai porque ela é rica. O que ela tá fazendo lá?'. Gente, para também, né?", defendeu Bárbara. Em seguida, ela confessou que não gosta de Davi.

"Em relação à postura dela com o Davi, eu Bárbara acho ele muito forçado. Ele força muito! Tipo, ele ganhou o Big Fone e distribuiu as pulseiras. Ele nem sabia o que era as pulseiras e ele já estava: 'Obrigada, meu Deus!'", disse a loira, imitando o brother. "Não sabia nem se era pro bem ou se era para mal. Eu acho muito forçado", opinou Bárbara.

Bárbara Evans revela que passou por cirurgia após a gravidez

No último dia 2, Bárbara Evanssurpreendeu ao contar que precisou passar por uma cirurgia logo após o nascimento de sua primeira filha, Ayla, de 1 ano. A modelo contou que sofreu com crises de hemorroidas ao longa da gestação e, após o nascimento da menina, criou coragem e foi operar.

A cirurgia foi tão bem-sucedida que ela não teve hemorroidas ao longo da gestação dos filhos gêmeos, Antônio e Álvaro, e está bem hoje em dia.

O assunto surgiu nas redes sociais quando ela respondeu perguntas dos fãs e um seguidor quis saber como ela lidou com a hemorroida. “Eu fiz a cirurgia! Sofri muito na gestação da Ayla e depois também. Tive uma crise muito forte e corri para operar. Dói a vida, não posso mentir. Mas depois nunca voltou. Nem na gestação dos gêmeos”, afirmou ela.