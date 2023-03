BBB 23: Deu ruim! Marvvila acorda com aviso de punição ao quebrar regra

Marvvila é surpreendida com punição no BBB 23 e perde estalecas: 'Esqueci'

Confinada no BBB 23, da Globo, Marvvila acordou com um susto na manhã deste domingo, 12, ao sofrer uma punição. A produção do reality show não perdoou quando a sister não cumpriu uma regra do programa e tirou estalecas da conta dela.

Depois da festa do Big Brother Brasil, os participantes têm que devolver todos os itens do figurino na despensa antes de ir dormir. Porém, Marvvila não cumpriu a regra. A sister foi se deitar e deixou o figurino no quarto. Assim, a produção deu uma punição e ela perdeu 50 estalecas.

Marvvila estava dormindo quando a produção enviou o aviso da punição. Então, Gabriel Santana foi apoiar a amiga. “Tu esqueceu de devolver. Deixa que eu devolvo lá”, afirmou ele. E ela aceitou a ajuda. “Obrigada. O sapato acho que deixei lá. Aqui não está, eu fiquei de meia”, disse ela, citando o sapato que deixou no local da festa.

Cezar Black pede desculpas para Marvvila no BBB 23

O enfermeiro Cezar Black aproveitou a tarde desta quarta-feira, 8, para se desculpar com Marvvila sobre as palavras que disse contra ela após a formação do paredão no BBB 23, da Globo. "Marvvila, me perdoe. Eu fui muito hostil nas palavras que usei, mas foi a minha forma de entender naquele momento. Vou tentar lembrar o que eu falei...", disse ele. E ela rebateu: "Não precisa lembrar não, eu lembro muito bem".

Por fim, Marvvila contou que continua magoada com Cezar. "O que você falou não vou esquecer, vou esquecer meu baile e assumir as consequências. Eu falei com todo meu coração o que realmente aconteceu e naquele momento eu simplesmente paralisei por uma voz que dizia que eu era a pessoa mais maldosa do mundo", afirmou.