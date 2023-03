BBB 23: Cezar Black pede desculpas para Marvvila e Sarah

Após alfinetar Marvvila e Sarah durante o BBB 23, Cezar Black conversa com as duas: 'Eu fui muito hostil'

O enfermeiro Cezar Black aproveitou a tarde desta quarta-feira, 8, para se desculpar com Marvvila e Sarah sobre as palavras que disse contra elas após a formação do paredão no BBB 23, da Globo. Ele ficou chateado com as escolhas delas no jogo e as alfinetou ao longo da dinâmica. Porém, ele se arrependeu e decidiu se desculpar.

"Marvvila, me perdoe. Eu fui muito hostil nas palavras que usei, mas foi a minha forma de entender naquele momento. Vou tentar lembrar o que eu falei...", disse ele. E ela rebateu: "Não precisa lembrar não, eu lembro muito bem".

Logo depois, o enfermeiro também falou com Sarah Aline sobre a situação entre eles. "Antes eu pensei 'A Sarah sempre se posicionou bem aqui e quando ela deveria se posicionar pra sair do paredão ela não fez'. Quando o Fred falou que ia mandar ela pra proteger a Marvvila, pensei que você deveria dizer pra ele não fazer isso e dizer 'Não me faça de escuto, no momento que você me coloca você me tira meu sonho! Hoje conversando com o Alface ele me fez entender o outro lado, que sua atitude foi mais nobre do que entendi. Ele me fez entender que ou você levava o tiro sozinha ou iam acertar qualquer um dos seus amigos. Você preferiu levar o tiro sozinha. Quando o Alface me falou isso eu vi o quão grande foi sua atitude de tentar proteger a todos aqui dentro. Peço desculpas por ter entendido errado e meu pensamento ter sido desse jeito. Você foi muito mais nobre do que eu pensei, eu digo que errei de te julgar dessa forma", contou.

Por fim, Marvvila contou que continua magoada com Cezar. "O que você falou não vou esquecer, vou esquecer meu baile e assumir as consequências. Eu falei com todo meu coração o que realmente aconteceu e naquele momento eu simplesmente paralisei por uma voz que dizia que eu era a pessoa mais maldosa do mundo", afirmou.

Cezar Black define seu novo alvo no BBB 23

O brother Cezar Black conversou com Key Alves há poucos dias e contou que queria votar em Marvvila até o final da edição. Cezar disparou ao contar que Marvvila é seu novo alvo. “Não tem como ir em outra pessoa. E vou te falar, meu voto vai nela até o final. Posso votar sozinho, mas vai nela”, afirmou. E Key disse que outras pessoas também podem votar na cantora. “Tem muito mais gente que vota nela do outro lado”, afirmou.

Por fim, ela desabafou: “Que traição. Pessoa que anda assim com ela, velho. É a mesma coisa nós dois aqui, se eu tiver que tirar o seu da reta, eu ir lá e votar no outro”.