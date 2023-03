BBB 23: Bruna Griphao se emociona ao ouvir sua música durante festa

Bruna Griphao chora e ganha carinho dos brothers ao escutar sua canção, 'Bandida', que foi lançada quando a atriz já estava confinada

Na noite de quarta-feira, 01, aconteceu a festa da líder Bruna Griphao (23) na casa do BBB 23! E a sister não conseguiu segurar a emoção ao ouvir sua música tocando!

A primeira canção da loira, Bandida, foi lançada quando a atriz já estava confinada no reality show da Globo, dia 06 de fevereiro. Ela aproveitou a visibilidade do programa para iniciar a carreira como cantora.

Quando o hit começou a tocar, a artista chorou e recebeu o carinho dos confinados, que vibraram com ela. "É minha música, é minha música, é minha música!", gritou Bruna, avisando os brothers. "Que linda!", elogiou a amiga, Larissa.

A atriz, então, começou a cantar e dançar no meio da pista, ao lado da professora de Educação Física. Depois, ela ganha um abraço coletivo.

A atriz aproveitou a visibilidade do reality para lançar seu primeiro single no início de fevereiro e dar o pontapé inicial na carreira de cantora. A música é de composição autoral e realça o empoderamento feminino.

Confira Bruna Griphao ouvindo sua música durante festa no BBB 23:

BBB 23: MC Guimê atende o Big Fone e recebe uma missão difícil

Na noite de quarta-feira, 1º, o Big Fone voltou a agitar a casa do BBB 23, da Globo. O telefone tocou e foi atendido por MC Guimê, que passou na frente de todo mundo para chegar até o aparelho. Porém, a missão não era tão feliz.

Guimê ouviu a mensagem de que precisava emparedar duas pessoas. “Você deve indicar imediatamente duas pessoas ao paredão. Você pode indicar qualquer um da casa”, disse a voz misteriosa.

Assim que o telefone desligou, MC Guimê anunciou a sua decisão e mandou Key Alves e Cezar Black para a berlinda. Porém, os participantes não sabem que um deles ainda tem uma chance de escapar da berlinda.

Isso porque, no sábado, 4, o Big Fone vai tocar novamente e quem atender terá a missão de tirar um dos dois emparedados da berlinda. Além disso, o participante que for salvo terá o direito de indicar alguém para o paredão no domingo.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!