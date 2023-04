BBB 23: Bruna Griphao alfineta produção: 'Vou comer o resto?'

Bruna Griphao aponta atitude da produção do BBB 23 durante ação na casa nesta terça-feira, 11

A atriz Bruna Griphao virou assunto nas redes sociais por causa de um comentário sobre uma atitude da produção do BBB 23, da Globo, nesta terça-feira, 11. Durante uma ação patrocinada na casa, ela questionou o alimentou que teria que comer na frente das câmeras.

No momento, os participantes do reality show tinham que entrar em uma cabine e comer um alimento frito para testar a crocância do mesmo. Larissa foi a primeira a comer um pedaço de frango e deixou um nugget sobrando. Logo depois, Bruna entrou e se deparou com o nugget que sobrou da amiga e questionou a produção.

“É pra comer esse aí? Esse que sobrou? Vou comer o resto? Ah, eu queria aquele”, disse ela. Mesmo assim, Bruna comeu o nugget na frente da câmera e ainda brincou. “Fazendo barulho comendo, velho. Que nojo”, afirmou.

Ricardo não acredita que Bruna possa ser eliminada no paredão

Após o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 10, Ricardo contou que não acredita que Bruna Griphao corra o risco de ser eliminada no 13º paredão. Ele contou que a disputa de votos possa estar entre Sarah e Fred Nicácio.

"Não me desce. Eu digo, com a minha visão de game aqui. Ou [sai] ele ou infelizmente a Sarah, por coisas que ela andou falando, que ela tá sentindo. Ela tá abalada com o jogo, não de hoje, já tá abalada há um tempo", comentou ele.

Bruna Griphao, então, disse que aconselhou Sarah Aline a "não jogar a toalha" e o biomédico falou que fez o mesmo. "Eu não quero que ela saia pra esse cara, esse cara tem que sair. Se ela tiver que sair, ela sai no próximo, mas nesse não quero que ela saia", desabafou ele.

Bruna também opinou que a psicóloga pode ser a eliminada da vez. "Sinceridade mano, segura essa emoção aí, não vem com essa não", disparou Ricardo. A atriz comentou que a torcida de Fred Nicácio vota nela, mas o biomédico lembrou que a torcida das outras sisters do Quarto Deserto protegerão Bruna. "Pra mim não é nem sobre você, pra mim é entre Fred e Sarah", declarou ele.