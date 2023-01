BBB 23: audiência fica abaixo do índice da novela das 6. Saiba como foi!

Audiência do BBB 23 em noite de prova do líder surpreende por ter ficado abaixo do que o índice de outro programa da Globo

O BBB 23 começou há poucos dias e a audiência já está dando o que falar. Nesta quinta-feira, 19, a noite de Prova do Líder teve uma audiência que surpreendeu negativamente. Isso porque a competição atingiu a marca de 17.9 pontos de média na Grande São Paulo, informou o site Notícias da TV.

A publicação ainda informou que o índice foi menor do que o da novela Mar do Sertão, que é a trama das 6 da emissora. A novela do início da noite atingiu os 19 pontos na audiência.

O site ainda informou que o BBB 23 teve a pior audiência de uma quinta-feira do reality show, que, antigamente, ficava acima dos 20 pontos.

Saiba como será o primeiro paredão do BBB 23

Na primeira semana do BBB 23, os participantes estão jogando em duplas e isso vai interferir no jeito como o paredão vai acontecer. Isso porque a dinâmica terá duplas no paredão e também um quarto secreto antes da eliminação real.

No domingo, 22, os participantes realizam a formação do paredão. A dinâmica será assim: dupla de anjos imuniza uma dupla; dupla líder indica outra dupla; casa vota em dupla; contragolpe da dupla mais votada pela casa; prova bate-volta com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe; dupla indicada pelos líderes + perdedores do bate-volta vão pro paredão. A votação vai perguntar: 'qual dupla deve ir para o quarto secreto?'.

Na terça-feira, 24, a dupla mais votada pelo público vai para o quarto secreto. Então, uma nova votação será iniciada. Agora, o público vai votar para eliminar uma pessoa da dupla que está no quarto no secreto. Na quinta-feira, 26, o mais votado pelo público será eliminado do jogo. O outro participante que estava no quarto secreto volta para a casa.