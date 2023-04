BBB 23: Após ser cobrada e criticada por torcida de Amanda, Giovanna Ewbank dispara: “Não falo mais de BBB”

A atriz Giovanna Ewbank foi cobrada pela torcida da sister, revelou para quem está torcendo no BBB 23 e fez um desabafo sobre comentar o reality nas redes

Nesta sexta-feira, 14, Giovanna Ewbank respondeu um seguidor que a cobrou sobre sua torcida no BBB 23 nas redes sociais.

Após a eliminação de Cezar Black, a atriz não gostou do resultado e publicou em seu Twitter: “Sério que vocês eliminaram o Cezar Black? Surreal!”.

Uma fã de Amanda respondeu à postagem de Giovanna e comentou: “Porque seria diferente? Ele é machista, foi misógino e estava em um paredão com 2 mulheres que tiveram uma conduta exemplar. Não entendo a surpresa. Mas se o critério de saída for cor da pele, ainda sim, é extremamente contraditório. Mas vocês não estão preparados para esta conversa”.

Cezar Black foi eliminado em um Paredão que estava contra Amanda e Aline Wirley. O enfermeiro foi eliminado com 48,79% dos votos.

Após esta resposta da torcedora de Amanda à Ewbank, um outro espectador que é fã da médica no BBB 23, atacou a atriz: “A imbecil se denomina DocShoe [nome do ‘ship’ entre Amanda e Antônio “Cara de Sapato”, participante expulso do BBB23] precisa nem falar mais nada... Medíocre”.

Depois de receber este tweet como resposta, a mãe de Titi, Bless e Zayn se manifestou: “Lá no começo do BBB quando todo mundo shippava eu falei uma vez, mas tanta água passou debaixo dessa ponte...”.

“Pra decepção de alguns não sou docshoe, meu pódio inclusive SEMPRE foi preto! Mas não falo mais de BBB porque tem uma galera que tá mais reativa que algumas pessoas lá dentro”, escreveu a apresentadora do “Quem Pode, Pod”.

Lá no começo do bbb quando todo mundo shippava eu falei uma vez, mas tanta agua passou debaixo dessa ponte…Pra decepção de alguns não sou docshoe, meu pódio inclusive SEMPRE foi preto! Mas não falo mais de bbb pq tem uma galera q tá mais reativa que algumas pessoas la dentro 🫠 https://t.co/Pk9SE7X3o2 — Giovanna Ewbank (@gioewbank) April 14, 2023

Quem sai?

Dentro da casa do BBB 23, o clima é de tensão com mais um Paredão. Neste próximo domingo, 16, uma sister será eliminada do reality.

Estão na berlinda Aline Wirley, Bruna Griphao e Sarah Aline. Quem será eliminada? Vote na nossa enquete!