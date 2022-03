BBB 22: Trollagem com brothers, especulações sobre volta de Jade e ciúmes de Vinicius; confira o que rolou

Após Festa do Líder, Dummy entra na casa do BBB 22, simulando um paredão falso, e Eliezer conversa com Vinicius sobre seu ciúme

Heje, 10, é dia de Prova do Líder no BBB 22! Hoje, o dia foi movimentado com a aparição do Dummy simulando um paredão falso, em que o último eliminado voltaria para a casa mais vigiada do Brasil, após ser o mais votado para deixá-la. Fora isso, Eliezer (31) foi atrás de Vinicius (24) para questioná-lo, novamente, sobre seu ciúme.

Confira o que rolou de mais importante no BBB 22!

Trollagem com os brothers

A produção tentou "trollar" os brothers na tarde de hoje, 10. Com a grande especulação de que o último paredão que eliminou Jade Picon (20) era falso, a equipe do reality aproveitou para asustar os confinados.

Nesta tarde, todos foram convocados à sala. Imaginando que poderia ser uma prova do Líder surpresa, os brothers viram a TV da sala ligar, mostrando a àrea externa da casa. De repente, um Dummy abre a porta por onde os participantes entraram pela primeira vez no reality. Logo ao entrar, os confinados já percebem que não era Jade vestida de Dummy: "Não é ela, estão imitando", disse Lina. "Alguma atriz? É a Dani Calabresa?", questionou Douglas Silva.



O Dummy seguiu caminhando pela área externa da casa enquanto os brothers estavam trancados na parte interna. Quando liberaram a saída dos canfinados, já não tinha mais ninguém no jardim da casa. Segundos depois, eles escutam um barulho no confessionário. Ao abrirem, o Dummy entrega uma carta vermelha para Eslovênia, que passa para o Líder da semana ler à todos, Pedro Scooby.

O surfista tenta fazer mistério e finalmente lê o bilhete em voz alta: "Atenção, hoje tem prova do líder". Todos caem na risada e voltam a dormir em seguida.

Tremeu na base

Depois da visita do Dummy, Arthur Aguiar (33) saiu para o gramado e comentou em voz alta: “Pô, sacanagem essa brincadeira, hein! Gostei não... calma aí, gente!”.

Mesmo depois do fim da trollagem, o ator ainda ficou desconfiado: "O PA acha que eles fizeram isso para a gente meio que achar que não vai ter mesmo e aí daqui a pouco tem".

Brothers especulam volta de Jade

Após a visita do Dummy, Laís Caldas (30) e Eslovênia Marques (25) seguiram especulando a possibilidade de Jade Picon (20), a sétima eliminada do programa, voltar de um paredão falso."Pode ser que eles fizeram isso só para despistar a gente", disse a modelo."Total", concordou a médica. "Porque ninguém espera mais que ela venha agora", acrescentou a paraibana.

Laís, então, afirmou que a produção mandou o Dummy para despistar a volta da influenciadora digital. "É porque hoje é um dia comum de voltar. Então, talvez eles estejam fazendo isso para a gente meio que esquecer", comentou ela. "Porque eles não fizeram isso com o Rodrigo", relembrou a estudante de Marketing, se referindo que eles também acharam que se tratava de um paredão falso."Eles sabem que a gente está com isso na cabeça", comentou Eliezer (31), apostando que a entrada foi uma forma de despistá-los.

Papo sobre ciúme

No quarto Lollipop, Eliezer e Vinícius falaram sobre o affair que o primeiro mantém dentro do reality show da TV Globo com a sister Natália Deodato (22). O fluminense disse que o bacharel em Direito é ciumento, e o cearense retrucou: "Tu achas realmente que eu tenho ciúme de tu? Por que é que tu achas isso?".

"Porque toda vez que eu vou dar uns beijos na boca, você fica bravo!", comentou Eli. "Eu? Quando foi que eu fiquei bravo por causa disso? [...] Eu não sou ciumento, a maior prova é que eu dormia no meio de você e dela. Eu via você fazer as coisas e deixava. Alguma vez eu impedi? Eu sei me colocar no meu lugar. Contra ela [Natália], eu não posso competir. Ela tem o que eu não tenho. Não posso dar o que ela dá. Ela lhe salvou de um Paredão, ela é muito bonita", finalizou Vyni.