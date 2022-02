BBB 22: Eslovênia não se segura e solta o verbo contra Jade Picon

Eslovênia não se segura durante papo no BBB 22 e solta o verbo contra a líder Jade Picon

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 16h03

Em um dos quartos da casa do BBB 22,Lucas (31) e Eslovênia (25) falaram sobre as últimas divisões de Vip e Xepa, e soltaram o verbo no confinamento.

Os dois não concordaram com a postura de Jade Picon (20), líder há duas semanas no reality show da TV Globo. "Eu entendi que seria sua a pulseira do Vip. Se não tivesse que eu entrar de paraquedas, seria sua a pulseira", opinou ele.

"Minha ou de Brunna?", respondeu ela. "Entendi que era sua, mas enfim, agora ela teve novas pulseiras...", disse o modelo sobre o novo reinado da famosa do time Camarote.

Desabafo!

"Ela ainda segue indiferente para mim porque não consigo me aproximar dela", falou Lucas. "Quero perto, adoro, admiro, mas não é minha prioridade. Se alguma coisa mudar daqui alguns dias, perfeito. Mas ontem eu fiquei bem decepcionada", disparou a Eslo durante o papo.