BBB 22: Dando uma de espiã, Bárbara ouve conversa de brothers e conta para Jade Picon

Escondida, Bárbara Heck escutou conversa de Douglas Silva, Pedro Scooby e Tiago Abravanel, e repassou para a líder, Jade Picon

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 07h54

A sister Bárbara (29) deu uma de Sarah Andrade (30), do BBB 21, e virou espiã no Big Brother Brasil 22!

Emparedada na quarta berlinda com Arthur Aguiar (32) e Natália (22), a loira estava a sós na escada do quarto do líder quando ouviu uma conversa sobre jogo entre Douglas Silva (33), Pedro Scooby (33) e Tiago Abravanel (34) na cozinha.

Depois de ter escutado o papo dos brothers, ela repassou toda a conversa para a líder, Jade Picon (20). Segundo ela, Scooby afirmou que não gosta da maneira que Arthur reage ao que acontece com ele no confinamento, citando como exemplo a falta de convites para almoços no jogo e votações no paredão.

O surfista disse que falta humildade em alguns momentos. Na sequência, Bárbara contou que o neto de Silvio Santos defendeu o ex-Rebelde dizendo que todos reagem de certa forma.

"O Arthur ficou p*** hoje?", perguntou a líder da semana. "Ficou, ele ficou de cara fechada", disse Bárbara. "E o DG falou o que?", questionou Jade. "Concordou com o Scooby", respondeu Bárbara Heck.

Em conversa com sisters já nesta segunda-feira, 14, no quarto do líder, Jade falou: "O Arthur ficou 300 anos conversando com o Eli e o Vini".

Laís (30) diz que alertou os brothers sobre as intenções de Arthur Aguiar.

"Eu vou falar com ele, vou falar com o Vini e vou falar com a Eslô. Eu vou perguntar: de que lado vocês estão? Porque se vocês estiverem do lado do Arthur eu já não estou do lado de vocês. Porque o Arthur me colocou no Paredão e virou meu adversário direto", disparou Bárbara.