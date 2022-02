BBB 22: Arthur Aguiar dispara sobre Jade Picon: "Não confio nela"

Após voltar do terceiro paredão, brother tem conversa com Tiago Abravanel e revela não confiar mais em Jade Picon.

Caras Digital Publicado em 09/02/2022, às 13h41

Após voltar do terceiro paredão ao ser indicado diretamente para a berlinda pela líder da semana, Jade Picon (20), Arthur Aguiar (32), declarou não confiar mais na sister em conversa com Tiago Abravanel (34), na manhã desta quarta-feira, 09.

Jade e Arthur que cumpriram quarentena junto à Linn da Quebrada e entraram na casa de forma tardia, não conseguiram firmar um relacionamento.

Em bate-papo na academia com Tiago Abravanel, Arthur Aguiar lembra de conversa que teve com a influenciadora no Jogo da Discórdia :"Eu falei: 'Pô, a gente tá se conhecendo, eu não sabia' e ela falou: 'Meus amigos lá fora já sabem'. Eu achei isso muito forte", referindo-se à conversa em que a sister disse não dar segunda chance para as pessoas.



O ator de 32 anos continuou explicando para Tiago :"Depois, ela veio assim: 'Se você ficar a gente conversa'. E ontem, quando eu fiquei, eu não lembro as palavras exatas e não quero errar exatamente na frase, mas foi meio assim: 'Que a gente se dê uma nova chance. Pela nossa segunda chance'. Aí pra mim ficou contraditório, a gente tem uma segunda chance e eu não tenho. Só porque eu fiquei a gente tem, se não eu era deletado. Então a segunda chance era para quem? Para mim ou para ela?". Concluiu.



Tiago Abravanel acredita ser uma segunda chance para os dois e que Arthur já conseguiu fazer com que ela pensasse sobre o modus operandi de "não dar segundas chances". O marido de Maira Cardi, entretanto, acredita que Jade Picon só dará uma segunda chance por ele não ter sido eliminado: "Hoje eu não confio mais nela como eu confiava. Essa segunda chance é por conta do jogo? Tipo: 'Será que eu fiquei mal lá fora? Será que as pessoas interpretaram como uma traição ao cara? Então agora eu preciso me aproximar dele?' É esse o lugar que quero entender nela. Por mais que não vá adiantar muito eu conversar come la, porque eu não confio mais nela. Mas eu estou disponível para ela reconquistar a minha confiança".





Arthur aproveitou para reforçar que Jade tinha dito que ele não seria indicado pela líder: "Hoje eu não confio nela. Uma pessoa que vira para você e fala: 'Fica tranquilo, você não vai pelo líder direto e vai ter bate e volta' e ela me coloca no paredão sem conversar comigo. E depois ainda dá o argumento no ao vivo, na segunda-feira, e fala: 'Ah eu não acho que tenho que dar aviso prévio sobre o voto'. Eu também acho que não. Mas a partir do momento que você fala uma coisa, e você muda de ideia, e você pode mudar, acho que seria de bom tom conversar"