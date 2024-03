Ana Clara rebate acusação de que teria ‘passado pano’ em entrevista

A apresentadora Ana Clara responde na lata ao ver comentários sobre ‘passar pano’ em entrevista com os eliminados do BBB 24

A apresentadora Ana Clara rebateu as críticas que recebeu dizendo que teria ‘passado pano’ para Yasmin Brunet durante a entrevista com a eliminada do BBB 24, da Globo, no canal Multishow. Ela se pronunciou sobre o assunto em uma participação no MesaCast BBB e disse que não quer atacar a pessoa que acabou de sair de um confinamento.

"Fiz exatamente essa pergunta hoje na nossa reunião de pauta: o que consiste passar pano? O que vocês esperam que a gente faça? Chame uma pessoa que acabou de sair de um confinamento, que está ferrada da cabeça, bote sentada aqui e comece a apontar erro?", disse ela.

E completou: "A gente é juíza, né? Aqui só tem juiz da moral e dos bons costumes? Vai arrumar o que fazer".

Ana Clara vai comandar novo reality show

Após grande sucesso em programas da Globo, a ex-BBB e apresentadora Ana Clara Lima irá comandar o mais novo reality show da emissora, 'Estrela da Casa'. O anúncio foi feito por Tadeu Schmidt durante a edição desta segunda-feira, 5, do Big Brother Brasil 24.

Ana Clara foi chamada para participar do programa e contar a novidade para o público. Durante sua rápida passagem pelo BBB, ela contou como está se sentindo sobre esse novo passo em sua carreira.

"Estou muito empolgada com esse projeto novo. Fiz tantas coisas aqui na casa nos últimos anos, estou empolgada para esse novo passo, de estar dividindo isso aqui vocês dentro do estúdio BBB, muito emblemático na minha vida", contou a famosa.

Em seguida, Ana Clara ainda deu detalhes sobre a atração e contou o que você deve esperar de seu programa. "Vai ser o maior reality de música da TV brasileira. Vai ser diário, em horário nobre, e vão poder acompanhar 24 horas por dia os confinados. Vai ter prova, convivência, estratégia, votação, e tudo isso com o universo da música no meio", revelou. "Vai ter workshop com profissionais, ensaios, apresentações, duelos musicais, shows de artistas consagrados".

Por fim, ela ainda falou sobre o grande prêmio da competição. "Além de ficar famoso, o nosso vencedor vai ganhar um bom prêmio em dinheiro, gerenciamento de carreira e uma turnê pelo Brasil. Todo mundo vai poder conhecer essa pessoa", revelou a ruiva.