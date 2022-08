Aline Campos revela descoberta que fez durante a seletiva para o BBB

Aline Campos conta que quase entrou no Big Brother Brasil em algumas oportunidades e revela o motivo para não ter feito parte do reality show

CARAS Digital Publicado em 04/08/2022, às 12h59

A atriz Aline Campos (34) surpreendeu ao contar que quase foi uma participante do Big Brother Brasil, da Globo. Ela revelou que participou das seletivas para o programa em algumas oportunidades, mas nunca conseguiu ser selecionada. E um dos motivos é bem inusitado!

No podcast PodDelas, Aline contou que fez uma descoberta durante um exame médico nas seletivas. “Eu tenho uma história com o BBB muito louca. Há 12 anos, eu descobri que estava grávida em uma entrevista do BBB”, disse ela, e completou: “Eu estava praticamente certa de entrar, já tinha feito várias entrevistas e aí, em uma dessas entrevistas – eu tinha feito exame de sangue antes e estava desconfiada que podia estar grávida -, eu cheguei lá e eles falaram: 'você está grávida'. Aí eu, 'sério? Obrigada!'. Descobri que estava grávida em uma entrevista do Big Brother. Inacreditável, né?”.

Aline Campos também quase entrou no 'camarote' do BBB

Então, ela também contou que foi chamada em 2020, mas também não deu certo. “Eu fui chamada, só que depois de ter sido chamada para ser rainha de bateria da Vila Isabel. Aí, eu ainda fiquei pensando: 'ai, meu Deus'. Mas não, eu assumi um compromisso com a Vila, e deu uma grande polêmica, inventaram que eu tinha comprado o cargo, que eu tinha pagado para ser rainha de abteria – coisa que obviamente não aconteceu. Eu pensei assim: 'cara, eu assumi um compromisso com a escola, eu estou dando a minha cara a tapa ali para provar para as pessoas que o que elas estão falando não é verdade, eu vou até o fim. Aí eu não aceitei”, declarou.

Por fim, a artista relembrou da terceira tentativa de entrar no BBB. “No segundo ano, me chamaram de novo. Mas aí eu estava com um contrato. Quase que deu, só que eles fecharam contrato com outra marca de cerveja, e eu tinha contrato ainda na época com a do verão, entendeu? Aí eu não pude entrar. Nos três anos, meio que bateu na minha porta”, refletiu.

