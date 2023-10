Luana Xavier revela quantos quilos já perdeu após a cirurgia bariátrica

A atriz Luana Xavier reflete sobre nova fase em sua vida após realizar a cirurgia bariátrica

A atriz Luana Xavier surpreendeu ao revelar novos detalhes sobre a cirurgia bariátrica que realizou há poucos meses. Em uma conversa nas redes sociais, ela contou que já emagreceu 25 quilos após o procedimento.

“Hoje tive uma vitória maravilhosa. Fui no meu retorno no cirurgião da bariátrica e soube que bati 25 quilos eliminados depois da cirurgia, saí de lá e tinha tanta coisa para fazer, tanta coisa para organizar, que eu não tive tempo de comemorar essa vitória”, afirmou ela.

E completou: "Teve uma hora que sentei aqui no escritório, para começar a ajeitar as coisas para a live, e aí falei: 'gente, eu preciso comemorar essa vitória e dividir com vocês esse momento'. E aí eu me emocionei, meus olhos encheram de lágrimas. É um passo muito importante para mim. Que bom que vocês estão aqui".

Saiba quantos quilos o André Marques perdeu após a bariátrica

O apresentador André Marques realizou a cirurgia bariátrica há cerca de 10 anos para perder peso e cuidar de sua saúde. Na época do procedimento, ele pesava cerca de 162 quilos. Alguns meses após o procedimento, ele chegou a pouco mais de 80 quilos. Assim, o artista conseguiu emagrecer cerca de 80 quilos no total.

Porém, ele acaba de contar que recuperou parte do peso nos últimos tempos e quer voltar a fazer dieta para perder os quilos a mais. Ele disse que engordou cerca de sete quilos por causa do seu canal de culinária na internet.

“Falo que eu engordei, eu mesmo brinco. Brinco para eu poder me alertar, porque já estive lá no fundo do poço. E fundo do poço tem mola. A mola depende da sua força de vontade, da sua dedicação, de você procurar ajuda. Você não pode romantizar a obesidade. Obesidade é uma das doenças que mais matam no mundo, por ano. Você não morre da palavra obesidade, você morre por doenças associadas à obesidade”, disse ele.

A cirurgia bariátrica dele foi realizada em novembro de 2013. Alguns anos depois disso, ele contou que a data da cirurgia é um renascimento em sua vida. "Foi um renascimento, uma cirurgia que melhorou a minha qualidade de vida e principalmente a minha saúde, que já não estava boa. Eu faço aniversário em setembro, mas prometi que 19 de novembro ia ser a minha segunda data de aniversário. Para sempre lembrar que foi um sacrifício, um esforço", contou André para o site oficial do É de Casa no GShow.