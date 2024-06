Aprenda ritual para recuperar a libido e aproveitar o Dia dos Namorados

A terapeuta holística Mariana Tortella ensina como despertar o desejo sexual com radiestesia, cristais e alinhamento dos chakras, em entrevista à CARAS Brasil

Nesta quarta-feira, 12, é comemorado o Dia dos Namorados, data em que os casais aproveitam para celebrar o companheirismo, a dedicação e o amor que compartilharam durante todos os dias do ano. E é uma ótima oportunidade para reavivar a paixão e a intimidade. No entanto, muitos desses pombinhos precisam enfrentar a falta de libido. De acordo com a National Health Service (sistema de saúde público do Reino Unido), é um problema que afeta 1 em cada 5 homens, e um número maior de mulheres em algum momento de suas vidas.

Em entrevista à CARAS Brasil, a terapeuta holística Mariana Tortella, especialista em radiestesia, ensina o passo a passo de um ritual para recuperar o desejo sexual e namorar muito, ao longo de toda a vida. “A libido é influenciada por diversos fatores, como o estado físico, emocional, a qualidade do relacionamento, ou até mesmo por conta de um desequilíbrio no chakra umbilical, também chamado de chakra sexual. Localizado abaixo do umbigo, ele está relacionado com o nosso campo mental”, diz.

“Esse chakra afeta o emocional e ajuda nos relacionamentos, não só afetivamente, mas com pessoas. Fisicamente, ele afeta os órgãos sexuais e a libido, pois nas mulheres, influencia no bom funcionamento do útero e ovários e nos homens, na próstata e testículos”, explica a terapeuta”, emenda.

Mariana explica, portanto, o que a mulher e o homem podem fazer para estarem sempre com a libido em dia. E ressalta que o tratamento possui três passos. Em uma das etapas, as instruções são diferentes para o homem e para a mulher. A primeira delas: Harmonize seu chakra sexual. Geralmente, a harmonização do chakra sexual é feita utilizando cristais na cor laranja; o calcita é o mais fácil de encontrar, de acordo com a terapeuta.

“Durante quatro ou cinco dias seguidos, pegue uma calcita laranja e deixe-a mais ou menos na região dos quadris, abaixo do ventre, de 10 a 15. Isso ajuda a primeira parte do protocolo que é manter o chakra sacro em equilíbrio”, ensina.

Gráfico radiônico Alta Vitalidade é a segunda etapa do ritual. “É acrescentar um gráfico radiônico de alta vitalidade, que pode ser encontrado facilmente na internet ou até mesmo impresso em um papel mais firme. Em seguida, acrescente uma foto 3x4 sua no centro do gráfico e deixe-o montado pelos mesmos cinco dias que estiver utilizando a calcita laranja. Lembre-se de utilizar uma foto recente. O gráfico alta vitalidade emite uma energia muito grande de equilíbrio celular., além de devolver a nossa energia e a nossa vitalidade, nos dando mais disposição e despertando a libido aos poucos”, conta Mariana.

Para finalizar o protocolo, Mariana menciona outros tipos de cristais que são ótimos para recuperar o desejo sexual. Mas atenção: eles são diferentes para o homem e para a mulher. No caso da mulher, é o jaspe vermelho, e para o homem, o estaurolita. “A calcita laranja equilibra o chakra sacro, mas o jaspe vermelho e o estaurolita faz reativar a libido feminina e masculina”, comenta.

“Ambos os cristais mencionados, assim como a calcita laranja, podem ser utilizados na região do ventre, abaixo do umbigo. O ideal e deixar ali de 10 a 20 minutos, enquanto estiver deitado, e alguns minutinhos antes da relação sexual”, continua a terapeuta.

Mariana Tortella mostra o jaspe vermelho - Arquivo Pessoal

Além das dicas, a especialista ressalta também a importância de criar um espaço de amor e respeito mútuo, onde ambos os parceiros se sintam valorizados e desejados, para assim tornar a experiência sexual do casal inesquecível.

Mariana Tortella – Terapeuta holística especialista em Radiestesia e Radiônica há quase 10 anos; Formada em Engenharia de Materiais pela Instituição de Ensino Superior em São Bernardo do Campo e possui mestrado em Engenharia Mecânica; Seu maior objetivo é ajudar pessoas que já são terapeutas holísticas, ou desejam ser, a transformarem a si mesmas e a outras pessoas com 100% de Confiança através de uma das Terapias Energéticas mais Poderosas do Mundo: a Radiestesia Terapêutica, podendo até mesmo viver financeiramente disso como profissão.