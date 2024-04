Yasmin Brunet impressiona web com look diferentão: "Besourinho"

Yasmin Brunet atualiza suas redes sociais e impressiona web ao surgir com look diferentão em novas fotos; confira!

A modelo Yasmin Brunet continua provando que sabe arrasar quando o assunto é moda! Nesta terça-feira, 9, a ex-BBB atualizou suas redes sociais com novas fotos e deixou seus seguidores impressionados ao apostar em um look diferentão para os registros.

Em seu perfil oficial do Instagram, Brunet posou com um óculos gigante cromado, além de um longo casaco azul vinil. A peça tinha uma abertura frontal e deixou o pernão impecável da loira à mostra. Na legenda, a famosa deixou apenas um coração azul.

Seus seguidores se encantaram com os cliques e rasgaram elogios para a musa nos comentários. "Igual um besourinho e continua sendo a mais gata de todas!", escreveu a influenciadora Carol Gontijo."Uauuuu… maravilhosa!!!", disparou um internauta. "Meu Deus, que absurda de gataaaaaa!! Yasmin você é um acontecimento", enalteceu outro. "Roubou a beleza do mundo todo", disse mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Yasmin Brunet 🧜🏻‍♀️ (@yasminbrunet)

Yasmin Brunet fala sobre o reencontro com Wanessa

A modelo Yasmin Brunet contou sobre como foi o reencontro com a cantora Wanessa Camargo após a saída de ambas do BBB 24, da Globo. Durante o confinamento, as duas eram muito próximas e saíram do jogo com poucos dias de diferença. Elas se reencontraram no último final de semana e mostraram uma foto de mãos dadas nas redes sociais.

Agora, Yasmin contou como foi o momento delas. "Foi a primeira vez que eu a vi pessoalmente. Foi muito bom vê-la, foi incrível conversar com ela de novo e entender muitas coisas que eu não tinha entendido que tinham acontecido. Conversamos sobre os filhos dela, sobre a vida dela aqui fora. Foi muito rápido, mas é provável que a gente se encontre em breve de novo", afirmou ela em entrevista com na coluna Play, do Jornal O Globo.