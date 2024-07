Qual cirurgia plástica a Jojo Todynho fez? Saiba o que ela mexeu

Jojo Todynho passou por uma cirurgia plástica após emagrecer mais de 50 kg. Saiba o que ela fez em seu corpo nesta semana

A cantora Jojo Todynho está na fase de recuperação da cirurgia plástica que aconteceu na madrugada desta terça-feira, 16. Depois de emagrecer mais de 50 kg, ela decidiu renovar o seu visual com o procedimento estético.

De acordo com o colunista Leo Dias, a musa reagiu a cirurgia de lipoescultura e de abdominoplastia, que é feita para remover o excesso de pele após o emagrecimento. O procedimento correu dentro do previsto.

Durante a cirurgia, o médico responsável ainda fez tratamentos para estimulação de colágeno e flacidez tecidual para melhorar o resultado no corpo dela. Em breve, Jojo deve passar por outra cirurgia para correção das mamas.

Jojo Todynho mostra reta final de obra em sua mansão

Jojo Todynho compartilhou com os seus seguidores na quarta-feira, 22, como está a evolução das obras em sua mansão no Rio de Janeiro. A funkeira, que recentemente mostrou o quarto de Francisco, o menino angolano que pretende adotar, deu mais detalhes sobre as mudanças feitas na propriedade.

"Os móveis da área gourmet e da piscina, vou levar pra reformar. Como vocês sabem, final de obra é uma loucura. Vou mudar tudo. Vocês não tem noção, vão se transformar esses móveis", disse a artista, que carregou os móveis para fora de casa.

A estudante de direito ainda se deparou com uma surpresa enquanto organizava a casa durante a obra: um gambá. Mesmo nervosa, ela contou com a ajuda dos pedreiros para lidar com o animal. "O gambá dormindo dentro da lixeira. Filma aí, Gabriel, sabe que sou frouxa! Sou 'braba' pra outras coisas. Chama o bombeiro pra tirar o gambá dali", pediu.