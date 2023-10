Jade Picon surge com decote estourando em look mínimo na praia

Magérrima, Jade Picon aposta em look mínimo em dia na praia e o decote poderoso rouba a cena

A influenciadora digital e atriz Jade Picon elevou a temperatura ao começar a sua semana na praia com look mínimo. Na manhã desta segunda-feira, 16, a estrela foi flagrada na praia da Barra da Tijuca e chamou a atenção ao usar biquíni mínimo.

Ela fez exercícios na areia com seu personal trailer e também apareceu só de biquíni para renovar o bronzeado. O modelito ousado destacou o corpão sarado dela e também o seu decote poderoso.

Vale lembrar que Jade Picon passou pela cirurgia plástica há pouco tempo. Ela colocou silicone nos seios e já ostenta o resultado do procedimento. Ela falou sobre a cirurgia plástica há poucas semanas e revelou o motivo para fazer o procedimento estético. Ela contou que teve uma perda do volume de seus seios ao emagrecer e quis recuperar esse volume por meio do procedimento. “Eu sequei e acabei perdendo o volume de peito que eu tinha. Sinto falta de ter o que eu tinha antes”, contou.

“[Não irei mostrar] nada que possa influenciar alguém a fazer o que eu estou fazendo. Porque estou aqui há anos, sei do impacto que as minhas ações têm na vida de quem me acompanha e admira. E esse não é o conteúdo que eu gostaria de repassar para vocês. Cirurgia é uma coisa muito séria e que tem que ser tratada com responsabilidade”, disparou.

“Eu sei que tem gente que cuida de mim mesmo de longe, que se importa, e uma coisa importante é que esse vídeo só está sendo postado porque eu já saí da cirurgia e já está tudo bem. É isso. Saibam que a cirurgia é um mero detalhe perto do que está por acontecer, e eu estou muito feliz de ter vindo compartilhar com vocês. Vou aproveitar esse tempo para me recuperar”, finalizou Jade.

Fotos: Dilson Silva / AgNews