Flay escandaliza ao posar com biquíni mínimo branco e exibe corpão trincado: ''Punta Cana''

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 13h42

Nós não temos palavras para descrever a beleza da cantora Flay (27)! Na manhã desta terça-feira, 27, a ex-BBB chamou atenção da web ao exibir o seu corpão sarado ao usar um biquíni mínimo em um dos locais mais paradisíacos do mundo: Punta Cana, na República Dominicana.

Nas imagens, compartilhadas no Instagram, a compositora aparece sensualizando e se divertindo em diversas poses para a lente da câmera, esbanjando toda sua beleza, suas pernas torneadas e seu abdômen trincado.

Usando um biquíni mínimo branco, ela celebrou a viagem ao local: "Estou pronta Punta Cana", escreveu a estrela brasileira em espanhol na legenda.

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Você é maravilhosa demais!", disse um. "Como pode ser tão linda?!", falou outro. "Que mulherão é essa Brasil", escreveu um terceiro. "Gata!", elogiou ainda um quarto.

Flay exalta vitória de Anitta no VMA 2022:

Recentemente, Anitta (29) saiu vencedora do VMA 2022 ao receber o prêmio de Best Latin (Melhor Artista Latino), onde concorria com o sucesso Envolver. A cantora carioca fez história ao ser a primeira artista brasileira ao conquistar o troféu no evento.

E quem não deixou de celebrar a vitória de Anitta foi a ex-BBB Flay, que exaltou o talento da voz de Versions of Me e aproveitou o momento para alfinetar quem criticou a trajetória da brasileira: "EU NÃO PRECISO FALAR MAIS NADA. Eu não consigo mais, EU tô louca de tanto orgulho dela! É DO BRASIL CARA***", disparou ela.

"Lembro bem ano passado uns fud**** debochando da Anitta por se apresentar nos intervalos do VMAs... CADÊ VOCÊS AGORA? Aprendam a ficar felizes com as conquistas dos outros, cara, mais ainda quando alguém está levando a nossa cultura pro palco do mundo inteiro! O MUNDO CAPOTA", continuou ela em postagem no Twitter.

