Tata Werneck resgata foto de infância com o pai e brinca: “Te julgando”

A apresentadora Tata Werneck compartilhou em suas redes sociais uma foto de infância em que aparecia no colo do pai

Nesta sexta-feira, 3, Tata Werneck encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma foto de infância ao lado do pai.

A apresentadora do talk-show “Lady Night” aparecia ainda bebê na foto e estava no colo do pai com uma cara séria e com lacinho na cabeça.

Na legenda da foto fofa, a comediante brincou revelando o ano de seu nascimento: “Te julgando desde 83”.

Nos comentários, a atriz da novela “Além da Ilusão”, Malu Galli comentou: “A sua cara simplesmente não mudou”.

Os fãs de Tata adoraram a foto e ao verem o pai, se lembraram de João Vitti, que é pai do marido da artista, Rafael Vitti. “E eu que olhei e pensei que fosse o sogro dela segurando a Clarinha”, escreveu uma seguidora lembrando do sogro e da filha de Tata, Clara Maria.

“O João Vitti com o sorriso da Tata. Que loucura”, escreveu uma fã. E uma outra seguidora destacou a semelhança de mãe e filha: “A Clara tá ficando tua cara! Quando era menor era a cara do Rafa, mas agora tá ficando com o teu jeitinho! Principalmente o olhar e sorriso”.

Mãe e filha!

Recentemente, Tata surpreendeu a web ao compartilhar nas redes sociais uma foto ao lado da filha Clara Maria.

A humorista apareceu na varanda de uma casa com vista paradisíaca, ganhando beijos e abraços da pequena. "Minha maior qualidade será sempre ser sua mãe #publi", escreveu a artista na legenda da postagem.