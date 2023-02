Sertanejo Marlon, da dupla com Maicon, revela que será pai novamente

Sertanejo Marlon beija a barriga da esposa, Maria Clara, para anuncia que ela está grávida novamente

O cantor sertanejo Marlon, da dupla com Maicon, será papai novamente! Nesta semana, ele e a esposa, Maria Clara, anunciaram que estão esperando o segundo filho juntos. Nas redes sociais, eles compartilhou um vídeo encantador da família.

Nas imagens, Marlon surgiu dando um beijo na barriga de grávida da amada. O filho mais velho deles,Benício, de 1 ano e 9 meses, imitou o papai e também beijou a barriga da mãe. “O vídeo mais fofo que você vai ver hoje... Vem Bella”, disseram na legenda.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maria Clara Leal (@maria_clara)

Vale lembrar que Maria Clara foi apontada como pivô no fim do casamento de Marlon com Leticia Oliveira, sua ex-mulher. Eles ficaram juntos por 15 anos, mas romperam o relacionamento sob rumores de traição. Na época, Maria Clara era amiga do ex-casal e negou que tenha sido a pivô do termino do casamento deles. Por sua vez, Marlon contou que o antigo relacionamento não iria seguir adiante. "O casamento estava fadado ao fracasso. Não tinha mais chance nosso casamento", afirmou ele em uma live.

Marlon lutou contra a Covid-19 em 2021

No ano de 2021, o sertanejo Marlon chegou a ser internado com Covid-19 e desabafou nas redes sociais sobre a doença. "Hoje quero agradecer pela minha vida despindo-me de toda "vaidade" dela. Foram dias difíceis que passei por conta do Covid e só Deus sabe o que eu passei pra estar aqui hoje escrevendo pra vocês. Dias que pensei que não fosse passar, manhãs que achei que não fosse acordar e não teria força pra respirar aquilo que de mais abundante temos, o oxigênio. Quero começar agradecendo a minha família que esteve ao meu lado o tempo todo me apoiando quando eu mais precisei! Eles foram indispensáveis na minha recuperação numa corrente de oração com meus amigos e fãs de todo Brasil! Obrigado as centenas de mensagens que recebi de todo Brasil das pessoas torcendo pela minha recuperação. Quero agradecer a equipe medica que não mediram esforços pra cuidar da minha recuperação. Ao corpo de médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas, copa enfim... mais do que profissionais por trás de cada "jaleco" existe um ser humano empenhado pela vida de um próximo", disse ele.

Marlon também contou que recebeu alta hospitalar após precisar ficar mais de uma semana internado. "Hoje deixo o hospital depois de 8 dias e vejo a vida de uma outra forma com certeza! Que Deus possa cuidar da minha vida e daqueles que estão nos leitos por todo Brasil precisando muitas vezes de um milagre!!!! A ele toda honra e toda glória #vida #devoltapracasa", finalizou.