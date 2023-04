Prestes a dar à luz, Viih Tube se assusta com barrigão gigante: “Socorro"

Na reta final da gestação, Viih Tube posa com o barrigão explodindo e brinca com a chegada da primeira filha

Viih Tube (23) está cada vez mais ansiosa para conhecer sua primogênita, Lua, fruto do relacionamento com o ex-BBB Eliezer (33). Com uma publicação em seu Instagram neste sábado, 8, ela brincou com o tamanho do barrigão na reta final da gestação e falou sobre a chegada da pequena, que pode acontecer a qualquer momento.

De lingerie preta, Viih posou sorridente com uma selfie no espelho e exibiu o barrigão explodindo. A influenciadora não escondeu a realidade e também deixou algumas marquinhas, como estrias aparecendo, além de surgir sem grandes produções, dispensando a maquiagem e com o cabelo molhado. No fundo do clique, também é possível ver o bercinho da bebê.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

“3,5kg e nada de querer sair socorro”, Viih entregou o peso de Lua e fez piada sobre a demora para a chegada do parto. Nos comentários, os fãs brincaram: “Ela vai nascer com 2 anos!”, comentou uma seguidora. “Preferiu aguardar a hora e o momento da filha!! Que você tenha uma ótima hora!!”, uma admiradora elogiou a espera. “Vem logo Lua”, pediu mais uma.

Viih Tube fala sobre ganho de peso durante gestação

Na manhã deste sábado, 8, Viih Tube decidiu abrir o coração com seus seguidores. Na reta final da gestação da pequena Lua, a influenciadora digital falou em suas redes sociais sobre como tem ganhado peso durante sua gravidez. Ela compartilhou um vídeo antigo, em que explica seus receios sobre a questão.

Na legenda, Viih Tube explicou o registro: “Esse vídeo é do começo da gestação, onde eu ainda estava num processo de entender tudo" e mandou um recado para as outras mamães sobre a cobrança com a aparência na gestação: “Seja leve com você, curta esse momento, encare cada mudança como um processo de um momento lindo que está vivendo!”, disse.