Neto de Marcos Frota nasce nos Estados Unidos

Filho do ator Marcos Frota, Apoena Frota celebra o nascimento do terceiro filho, Arthur

12/10/2022

O ator Marcos Frota já é vovô mais uma vez! Nesta quarta-feira, 12, o filho dele, Apoena Frota, anunciou o nascimento do seu terceiro herdeiro, Arthur. O bebê veio ao mundo no Brooklyn, nos Estados Unidos, onde a família mora.

O menino é fruto do casamento de Apoena com a cantora Pamela Steebler, com quem ele já tem outros dois meninos, Dom e Julian. “Bem-vindo, Arthur”, disse o papai coruja na legenda.

Vale lembrar que Marcos Frota é pai de Apoena, Amaralina, Thaynã – frutos do relacionamento com Cibele Ferreira – e de Davi, da relação com Carolina Dieckmann.

Marcos Frota relembra a ex-mulher

Durante a entrevista no Abroader Podcast, Marcos Frota se emocionou ao recordar a perda da primeira mulher, Cibele, mãe de seus outros três filhos, que faleceu em acidente em 1993. Ele comentou sobre a tragédia, que aconteceu quando ele vivia o personagem Tonho da Lua na novela Mulheres de Areia.

"Eu estava experimentando o sucesso, me dando o direito de tomar a taça da vitória. Vieram todos os prêmios, o reconhecimento, a ocupação do horário nobre na TV Globo. Mas eu caí em todas as armadilhas que o sucesso pode proporcionar ao artista. Até que eu perdi a minha esposa (...). Carrego uma culpa comigo. Eu devia ter ficado colado nela", lamentou ele.

