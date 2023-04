Lindsay Lohan exibe a primeira foto de sua barriga de grávida

Grávida pela primeira vez, Lindsay Lohan exibe seu barrigão em post encantador: 'Bons momentos'

A atriz Lindsay Lohan (36) fez a alegria dos fãs ao mostrar a sua barriga de grávida pela primeira vez. Discreta com a vida pessoal, ela evitou aparições em público desde que anunciou que espera o nascimento do primeiro filho. Porém, a estrela abriu uma exceção nesta quinta-feira, 27, e compartilhou um álbum de fotos nas redes sociais.

Na foto principal, ela surgiu com um vestido branco justo e deixou o barrigão em destaque. Em outras fotos, ela surgiu em fotos de um encontro com amigos. “Bons momentos. Muito grata por todas as pessoas maravilhosas da minha vida”, disse ela na legenda.

O bebê é fruto do casamento de Lindsay Lohan com o executivo do mercado financeiro Bader Shammas. Os dois se casaram em julho de 2022 depois de terem ficado noivos em novembro de 2021. A artista deverá dar à luz no meio do ano.

Aos 36 anos, Lindsay Lohan anuncia gravidez do primeiro filho: “Abençoados!”

Segundo o site de fofocas norte-americano TMZ, a notícia foi uma surpresa para ela e seu marido, o executivo Bader Shammas. "Estamos muito animados com a chegada de nosso novo membro da família e estamos ansiosos para este próximo capítulo de nossas vidas!", disse a atriz ao site americano. Para compartilhar a novidade com os fãs em suas redes sociais, a eterna Garota Malvada publicou uma foto de um macacão branco de recém-nascido, com a escrita "Chegando em breve". Na legenda ela escreveu: "Somos abençoados e animados!".