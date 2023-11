Jayme Matarazzo volta para casa com a filha recém-nascida nos braços

O ator Jayme Matarazzo e sua esposa, Luiza Tellechea, celebraram o nascimento da segunda filha, Maria, e já deixaram a maternidade

O ator Jayme Matarazzo está radiante com a chegada de sua segunda filha, a pequena Maria, fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital Luiza Tellechea. Na noite deste sábado, 25, o artista usou suas redes sociais para celebrar o nascimento da pequena e contar que já deixou a maternidade com a recém-nascida em seus braços.

Através de seu perfil oficial no Instagram, o papai babão compartilhou um álbum de fotos do momento especial em família. Na capa, Jayme surge de máscara, mas é possível notar seu sorrisão por trás do tecido. Ele posa contente ao lado da esposa, que não só segura a bebê em seu colo, como também carrega balões para celebrar a ocasião na saída do hospital.

Na sequência, o ator compartilhou mais alguns registros encantadores de sua esposa em alguns momentos descontraídos durante os primeiros dias da recém-nascida. Além disso, Jayme mostrou detalhes do quarto da maternidade, com direito a um varal de fotos que narrava a história do casal para decorar o ambiente.

O artista preferiu deixar apenas alguns emojis na legenda, mas recebeu muitas felicitações de seguidores e amigos nos comentários: “Viva!! Bem vinda!”, disse um admirador. “Parabéns. Bem-vinda, Maria”, desejou mais um. “Que coisa mais linda!”, outro seguidor se derreteu. “Que Deus e o melhor do universo estejam sempre com sua filhinha”, disse outro.

Vale lembrar que o ator oficializou sua união com Luiza em uma cerimônia tradicional, após o final da novela da Globo 'Haja Coração' em 2016. Com o passar dos anos, eles deram as boas-vindas ao primogênito Antonio, que agora tem dois aninhos. Na última sexta-feira, 24, a família cresceu mais uma vez com a chegada de Maria.

"E assim, no dia 22 de novembro, às 14h13, a nossa família cresceu!!! Agora somos 4 !!! Agora somos mais fortes… e continuamos sendo amor!!! O que dizer sobre a felicidade de se ganhar uma filha!!! Uma Maria pra chamar de nossa… Bem-vinda, minha filha. Sua família te ama demais", o ator se derreteu ao anunciar o nascimento.

Jayme Matarazzo encerrou seu contrato com a Globo:

Neto do empresário André Matarazzo e da cantora Maysa, Jayme Matarazzo tem uma trajetória brilhante na televisão brasileira. Ele estreou como ator na minissérie 'Maysa - Quando Fala o Coração', como seu pai na trama que contava a história de sua avó. Depois, o ator emendou um sucesso atrás do outro na Globo.

Mas no final do ano passado, Jayme decidiu encerrar seu contrato fixo com a Globo após 13 anos de trabalho na emissora. Ele escreveu um texto de despedida nas redes sociais e afirmou que tomaram a decisão de não renovar o contrato fixo e que podem voltar a fazer novos projetos no futuro por obra certa; confira a despedida de Jayme Matarazzo.