Gabi Brandt celebra seus 27 anos e mostra o barrigão em meio a gravidez de risco

Grávida do terceiro filho, Gabi Brandt mostrou detalhes de sua festa de aniversário surpresa e compartilhou um clique exibindo o barrigão

Gravidíssima, Gabi Brandt (27) usou suas redes sociais neste domingo, 15, para compartilhar os detalhes de sua festa de aniversário. A influenciadora, que espera seu terceiro filho em uma gestação de risco, ganhou uma reunião íntima no jardim de casa e aproveitou para fazer alguns cliques de biquíni, mostrando o barrigão ao celebrar seus 27 anos.

Com uma decoração fofa, incluindo uma mesa repleta de flores rosa, Gabi, que já é mãe de Davi Marcio (3) e Henri (1), frutos do relacionamento com o cantor Saulo Poncio (27), expôs os detalhes da comemoração: “Ganhei uma festa surpresa”, contou a blogueira acompanhada de emojis emocionados em seus stories, além de também, fazer uma publicação abrindo o álbum da data comemorativa.

Nos comentários, a participante do De Féria com o Ex recebeu feliz aniversário de amigas e celebridades: “Que lindooooooo! Parabénssssss amiga, que Deus te abençoe muito! Que Ele proteja sempre você e seus meninos”, comentou a apresentadora Tatá Estaniecki (29). “Feliz aniversário, que Deus abençoe vcs princesa linda”, desejou a ex-fazenda Pétala Barreiros (23).

A influenciadora compartilhou a gestação em suas redes sociais na 16° semana, após a informação vazar e explicou detalhes da saúde do bebê: "No dia 30/10 eu perdi líquido e em seguida tive um sangramento forte, fui para o hospital e descobri que estava com placenta prévia. Gravidez de extremo risco. Dia 10/11 tive mais um sangramento, fui para o hospital novamente, descobri mais um descolamento de placenta e um hematoma de 5 cm.”, escreveu no relato.

Gabi Brandt curte dia de praia e comemora gestação

Na última quinta-feira, 12, Gabi Brandt aproveitou o sol intenso do Rio de Janeiro para curtir a praia. A morena, que está grávida de seu terceiro filho, compartilhou algumas fotos de biquíni azul e fez pose para exibir a barriga: “21 semanas”, celebrou Brand, que vive uma gravidez de risco.