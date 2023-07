Fred Bruno posta foto com o filho e semelhança chama atenção: "Cópia perfeita"

O ex-BBB Fred Bruno encantou os seguidores das redes sociais ao postar nova foto ao lado do filho, Cris

O jornalista e influenciador digital Fred Brunoencantou os seguidores das redes sociais ao compartilhar um novo clique ao lado de seu filho, Cris, que está com um ano. O menino é fruto de seu relacionamento com a influenciadora e ex-BBB Bianca Andrade.

Em seu perfil no Instagram, o youtuber e o ex-participante do Big Brother Brasil 23 publicou uma selfie em que aparece sentado no chão ao lado do herdeiro. Os dois surgem usando moletom e dando um sorrisinho discreto.

Fred explicou que os fãs gostaram tanto do registro que ele tinha apenas compartilhado nos Stories, que decidiu eternizar no feed. "Falaram tanto dessa foto no story, que o papai babão teve que colocar ela no feed", escreveu ele.

A postagem derreteu os seguidores, que aproveitaram para ressaltar a semelhança entre pai e filho. "Eu olhando cada detalhe do rosto dos dois. Idênticos", disse uma fã. "Bianca emprestou o útero e nasceu a cópia fiel do Fred", observou outra. "Os olhinhos apertadinhos", escreveu uma seguidora. "Cópia perfeita", afirmou mais uma.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fred Bruno (@fred)

Carrão de presente para o pai

Fred Bruno, ex-participante do BBB 23, presenteou o pai com um carrão no dia em que seu Dalson Nunes completou mais um ano de vida. O aniversariante foi surpreendido pelo filhão com o presente especial.

Nas redes sociais, o jornalista e influenciador digital compartilhou um vídeo mostrando a reação do pai ao ganhar o carro. O veículo, aliás, foi conquistado pelo youtuber durante o confinamento do reality show da TV Globo, após ele vencer a disputa do Quarto Branco contra Domitila Barros, e custa mais de R$ 127 mil.

"Não importa quantas conquistas eu já tive, sempre vou continuar lutando pela alegria das pessoas que eu amo, principalmente da minha família! Sempre assisti o BBB, via as pessoas ganhando um carro e coloquei na minha cabeça que se eu entrasse, eu ganharia um carro pra dar de presente pro meu pai. Já proporcionei muitas coisas pra ele, mas vencer uma prova com o Brasil inteiro assistindo e depois de 18h conseguir esse presente, é um sentimento inexplicável!", afirmou em um trecho.