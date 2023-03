Filha de Elon Musk tem o seu nome mudado pela mãe, que explica o significado

A cantora Grimes, que é ex-mulher do empresário Elon Musk, anunciou que decidiu mudar o nome da filha, Exa. Agora, a menina será chamada apenas de Y. A novidade foi revelada pela mamãe durante um post nas redes sociais com uma foto da filha de um ano.

Grimes fez um post para explicar o significado do novo nome da filha. “Y. Ou 'Por quê?'. Ou apenas '?'. A curiosidade, a eterna questão”, disse ela. Além disso, ela contou que a mudança de nome não é algo formal. “O governo não reconhecerá”, afirmou sobre a decisão de mudar o nome da filha.

Vale lembrar que Grimes e Elon Musk também são pais de outra criança que se chama X AE A-XII. Recentemente, ela explicou o nome da criança, que não teve o sexo revelado. Ela informou que o X significa a variável desconhecida. AE é a grafia élfica de Ai, que significa amor ou inteligência artificial, o número 12 é o número do avião favorito da família, e a letra A vem de Arcanjo.

Exa é a nona filha de Elon Musk, que é pai também de Griffin, Vivian, os trigêmeos Kai, Saxon e Damian, que teve com Justine Wilson, além de outros gêmeos que não foram revelados com Shivon Zilis em junho de 2022.

O bilionário também chegou a ter Nevada Alexander com Justine no ano de 2002, mas o bebê veio a falecer com 10 semanas de vida.

She's Y now, or "Why?" or just "?" (But the government won't recognize that). curiosity, the eternal question, .. and such.