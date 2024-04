Com festa luxuosa, Julio Rocha celebra os 11 meses da filha caçula

Nas redes sociais, o ator Julio Rocha e sua esposa, Karoline Kleine, mostraram os detalhes da festa luxuosa de mesversário da filha, Sarah

Julio Rocha e Karoline Kleine encantaram os seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 19, ao mostrarem os detalhes da festa de mesversário da filha caçula, Sarah. A menina completou 11 meses de vida, e ganhou uma celebração com o tema do filme Valente, da Disney.

Nos registros publicados no feed do Instagram, Sarah aparece usando um vestido verde com detalhes dourado, e com o rosto da princesa Merida estampado. A produção também contou com uma presilha de laço no cabelo e botas pretas. A festa foi decorada com bexigas coloridas, e outros objetos que fazem parte da animação, e contou com bolo e doces personalizados.

Ao compartilhar os detalhes da celebração em família, Julio homenageou a caçula. "Nossa heroína completou 11 meses. Vivenciamos um cenário inspirado no mundo de Valente e a princesa Merida, celebrando cada pequena vitória e sorriso dessa trajetória cheia de aventuras. Que cada sorriso compartilhado, abraço dado e momento vivido juntos, seja um exemplo do quanto somos abençoados por tê-la em nossas vidas e que cada memória, desafio superado... fortaleçam ainda mais nosso vínculo", começou o ator.

E completou: "'Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele.' - Provérbios 22:6. Nosso maior desejo é que sempre possamos ser um apoio pra Sarah. Que ela cresça sabendo que o amor e carinho de uma família, são tão valiosos e leais quanto o arco e flecha da princesa Merida. Se preparem, porque logo vem a comemoração de 1 ano!!", finalizou o texto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Julio Rocha (@juliorocha_)

Karoline também postou fotos da festa luxuosa da filha e a parabenizou. "Celebrando os 11 meses da nossa pequena valente com toda a bravura e diversão do filme Valente. Essa é a definição para resumir os 11 meses da nossa Sarah... muita coragem, risada, aprendizado e diversão. Aos nossos parceiros, agradecemos por sempre estarem sempre nos apoiando, dando ideias e tornando cada momento especial ao longo de todos os mesversários da Sarinha", escreveu ela.

Além de Sarah, Julio Rocha e Karoline Kleine também são pais de José, de quatro anos, e Eduardo, que está com três.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Karoline Kleine Buckstegge ✨ (@karolinekleine)

