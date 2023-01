Com cliques românticos ao lado de Kaká, Carol Dias comemora 33 semanas de gestação

Carol Dias exibiu o barrigão de grávida ao publicar um ensaio fotográfico ao lado do marido, o ex-jogador Kaká

Carol Dias(27) usou as redes sociais para compartilhar uma sequência de cliques românticos ao lado do marido, o ex-jogador de futebol Kaká (40).

Nas imagens publicadas no Instagram nesta quarta-feira, 11, a modelo surgiu usando um vestido tomara que caia vermelho, já o ex-atleta apostou em uma camisa e calça branca. Os dois trocaram sorrisos e carinhos durante o ensaio fotográfico.

Ao dividir os registros, Carol comemorou as 33 semanas de gestação. Ela está à espera de uma menininha, que se chamará Sarah. "33 semanas de Sarah", escreveu ela, acrescentando um emoji de coração.

O casal, vale lembrar, também são pais de Esther (2). Recentemente, a modelo deu uma de cabeleireira e cortou o cabelo da primogênita. Nas redes sociais, ela mostrou a pequena de franjinha. "Amo infinito! Corte de cabelo novo by mamãe", escreveu ela ao legendar a postagem.

Confira o ensaio fotográfico de Carol Dias com o marido, Kaká:

Kaká se pronuncia após ausência em velório

O ex-jogador de futebol Kaká usou as redes sociais para falar sobre algumas cobranças que está recebendo após não comparecer no velório de Pelé, que faleceu em 29 de dezembro do ano passado, aos 82 anos. A ausência dele foi bastante criticada na web, isso porque o ex-atleta chegou a dar uma declaração para um jornal inglês na qual dizia que os brasileiros "não reconhecem os talentos".

"[...] Tive a oportunidade de homenagear o Rei em vida algumas vezes, entre elas, uma conversa apenas entre nós, promovida gentilmente por seu filho. Foi mais um momento especial, entre outros, que guardarei em meu coração...", disse ele em um trecho do desabafo.

