Zilu Camargo explica seu sumiço das redes sociais: 'Inchada'

Zilu Camargo conta que ficou sumida das redes sociais após ter alguns problemas de saúde

CARAS Digital Publicado em 29/07/2022, às 17h50

A socialite Zilu Camargo, ex-mulher de Zezé Di Camargo, apareceu nas redes sociais para explicar o motivo de ter ficado sumida das redes sociais nos últimos tempos. Ela contou que estava se recuperando de alguns pequenos problemas de saúde e mostrou sua mão inchada.

"Oi meus amores, bom dia. Estou meia sumidinha né, mas olha minha mão ainda está inchada, tive alguns problemas na mão. Tive cistite na semana passada, essa semana eu estou com a coluna travada, já está melhorando e semana que vem eu já volto pra malhação", disse ela.

Zilu manda recado para o ex-genro, Marcus Buaiz

Há poucos dias, Zilu Camargo surpreendeu ao mandar um recado especial para o ex-genro, o empresário Marcus Buaiz, que é o ex-marido de Wanessa Camargo. Ele completou 43 anos de vida e ganhou um recado especial da ex-sogra.

Zilu compartilhou uma foto de Buaiz com os filhos, José Marcus (10) e João Francisco (8), nos stories do Instagram. “Hoje é dia dele. Parabéns, Marcus. Deus ilumine seu caminhar, com muito amor, muita paz e alegrias. Seja feliz a sua totalidade. Feliz aniversário”, disse ela.

