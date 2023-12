Zezé di Camargo relembra bastidores das celebridades nos anos 90: "Disputa entre artistas"

Em entrevista à CARAS, Zezé di Camargo relembrou início da CARAS no Brasil e revelou bastidores do universo dos famosos

A festa de 30 anos da CARAS veio acompanhada de um verdadeiro show de nostalgia para o cantor Zezé di Camargo. Na última segunda-feira, 4, o artista esteve no evento e relembrou a importância da revista para o universo das celebridades.

Em bate-papo com a jornalista Pietra Mesquita, ele comentou que muitos artistas acabavam vivendo uma disputa nos bastidores para conseguir destaque na CARAS, por conta de sua relevância com o público que acompanhava seus trabalhos.

"Quando a CARAS chegou no Brasil era uma disputa tremenda dos artistas para aparecer na capa de Caras, porque aparecer na Caras era sinônimo de estar no auge. Só aparecia quem estava realmente lá em cima e eu lembro que eram alguns desafios", contou ele, que estava acompanhado de sua noiva, Graciele Lacerda.

Figurinha carimbada nas capas da publicação, ele relembra que chegou a visitar eventos na Ilha, no Castelo e até na Casa de CARAS, instalada em Pernambuco. "Participei de todos esses períodos, para mim era sempre um desafio", confessa.

"Quando eu lembro de Caras, é exatamente isso, de glamour, coisa bonita, de falar de coisas boas de cada, do sucesso. Não tinha aquela história de contar fofoca, de brigas, pelo contrário, a Caras traz para a gente a sensibilidade a sensação de coisas positivas e coisas bonitas. É um privilégio", refletiu o pai de Wanessa Camargo.

Para Graciele, a CARAS se adaptou muito bem ao mercado das celebridades e conseguiu manter sua essência em meio a uma busca constante por publicações mais sensacionalistas. "Com essa era digital você vê várias empresas, várias revistas indo para o lado sensacionalista e ver a Cara se mantendo a essência, falando pra família, respeitando as pessoas, respeitando os artistas. Isso é muito importante. É bom ver essa Essência preservada", analisou.



Além de Zezé di Camargo, a festa de 30 anos da CARAS contou com a presença de outras celebridades como Ticiane Pinheiro, Adriane Galisteu, Tierry, Nívea Maria, Henrique Fogaça, Bianca Rinaldi, Christiane Torloni e Tiago Abravanel. Vale destacar que o evento ainda foi abrilhantado por um show mega especial de Daniela Mercury, que tem viajado o Brasil em uma turnê comemorativa dos 30 anos do álbum O Canto da Cidade.