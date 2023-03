Zeca Pagodinho surge fantasiado ao lado do neto: "Super Zeca Bros"

O cantor Zeca Pagodinho divertiu os fãs ao surgir fantasiado de Super Mario ao lado do neto, Noah

Zeca Pagodinho (64) divertiu os seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 2, ao surgir fantasiado ao lado do neto, Noah.

O cantor, homenageado no Carnaval do Rio de Janeiro pela escola de samba Grande Rio, atendeu a um pedido do neto e dividiu em seu perfil no Instagram uma foto vestido como o personagem Super Mario, dos jogos de videogame.

"Super Zeca Bros! Noah me pediu para usar a fantasia desse personagem de um jogo e eu aceitei!", escreveu o artista na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com a postagem. "Zeca, você é demais", disse um seguidor. "Super Zeca", brincou outro. "Mario Pagodinho", comentou outro. "O melhor que nós temos", afirmou um fã. "O melhor avô do mundo", falou mais um.

Confira a foto de Zeca Pagodinho fantasiado:

História engraçada de casamento

O cantor Zeca Pagodinho completou mais um ano de união com Mônica Silva. Em seu perfil oficial do Instagram, a equipe relembrou uma entrevista do sambista para Pedro Bial (64) em que ele conta sobre o dia de seu casamento.

No vídeo, o artista conta que perdeu a bolsa de convites da cerimônia na favela do Acari, no Rio, por conta disso, muitas pessoas que o casal nem conhecia compareceram à festa. "A festa, eu tive que fazer outra 20 anos depois, porque nós não conseguimos entrar na festa. O clube lotou, tinha ônibus de São Paulo, de Minas... Uma viatura da polícia, falei: "Meu Deus, que inferno!'", recordou ele na conversa com Bial.

