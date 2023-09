Zeca Camargo surpreende ao se apresentar como DJ de bar no Ceará

O que aconteceu? Zeca Camargo abraça nova profissão e viraliza ao se aventurar como 'DJ Zecão' em um bar em Fortaleza; veja o vídeo

No último domingo, 17, o apresentador Zeca Camargo se tornou o principal assunto nas redes sociais. É que o comunicador decidiu se aventurar como DJ em um bar localizado em Fortaleza, no Ceará. Os flagras de sua nova profissão viralizaram e causaram um verdadeiro alvoroço na web, acumulando elogios e questionamentos sobre sua nova empreitada como 'DJ Zecão'.

Zeca, que é conhecido por ter um ótimo gosto musical e faz sucesso com suas playlists nas redes sociais, decidiu que era hora de compartilhar o seu talento com o mundo. No vídeo que viralizou na web, o apresentador aparece ‘fritando’ e pulando muito ao comandar o som de um bar com o público entusiasmado nas ruas de Fortaleza.

O jornalista, inclusive, aproveitou para brincar com a situação em seu próprio perfil no Instagram ao republicar seu vídeo atacando como DJ: “Como começar a semana n° 522 - virando meme em Fortaleza!”, escreveu Zeca, que agradeceu a oportunidade de tocar no bar na legenda de sua publicação.

Nos comentários, ele ganhou muitos elogios: “Olha ele! Que sonho curtir uma festa com esse DJ maravilhoso. Eu não ia sair do front”, disse um seguidor. “Pra lançar essa pedrada da década de 90, só podia ter sido o Zeca mesmo”, outro exaltou a escolha da música. “Amo sua energia Zeca”, disse uma terceira.

Vale evidenciar que na própria biografia de seu perfil no Instagram, Zeca exalta alguns de seus cantores preferidos, mostrando que é eclético: “Green Day! Como era bom! Boa também é a nova da Olívia Rodrigo”, disse o apresentador, que começou a trabalhar na MTV e ganhou notoriedade nacional como comandante do Fantástico, na Globo.

Zeca Camargo celebra parceria com Glenda Kozlowski:

Atualmente, Zeca Camargo está à frente da atração ‘Melhor da Noite’ ao lado de Glenda Kozlowski, na Band. Em entrevista à CARAS Brasil, ele contou como tem sido o envolvimento dos dois na atração que mistura jornalismo e entretenimento, e segundo o apresentador, é algo que tem tudo para dar certo na telinha.